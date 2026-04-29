『笑点』約5ヶ月ぶり座布団10枚達成 観客席の子どもから「うわぁ〜」と歓声
5月3日放送の日本テレビ系演芸番組『笑点』（毎週日曜 後5：30）で、座布団10枚を達成するメンバーがいることが29日、事前告知された。座布団10枚達成は、2025年11月30日放送の立川晴の輔以来、約5ヶ月ぶりの獲得となり、2026年初となる。
【番組カット】平野美宇と約20年ぶりの卓球対決！三遊亭小遊三
先週26日の放送で、大喜利の冒頭に司会の春風亭昇太は「今回の座布団10枚獲得賞品のキーワードは“宝の山”ですから、皆さん頑張ってください」とメンバーを激励。１問目のお題「止まらない」川柳では、5枚座布団を獲得している林家たい平が「止まらない…気候変動、温暖化」と上手な回答で、幸先よく座布団を1枚獲得。すかさず、座布団が1枚もない春風亭一之輔が「止まらない…座布団ゼロ枚、愚痴ばかり」と自虐ネタで会場をどっと沸かすも、司会の昇太から「どうやら（座布団）が欲しくないらしいね、がんばれよ」と反感を買ってしまう。
そして、一皮ではなく、“二皮”剥けたたい平が「止まらない…笑点つぎは、100周年」と回答し、さらに座布団の枚数を重ねる。負けじと、大喜利大ベテランの好楽が勢い良く手を挙げて「止まらない…私の答え、つまらない」と唇を震わせながらベテランらしからぬ回答すると、会場が失笑に包まれる。それに同情した昇太が好楽に座布団を1枚あげる羽目に。その後は、各メンバーが爆笑回答で座布団を取って取られてを繰り返したが、やっぱり最後に一之輔が、昇太の悪口回答でせっかく獲得した2枚の座布団を持っていかれてしまい、思わず観客席の子どもから「うわぁ〜」と言われてしまったところで番組が終了した。
現在の座布団の獲得枚数は、林家たい平が8枚、立川晴の輔が7枚、三遊亭小遊三と桂宮治が4枚ずつ、三遊亭好楽が1枚、春風亭一之輔がゼロ枚となっている。果たして、面白い回答を重ねて、座布団10枚を獲得するのはどのメンバーか？
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