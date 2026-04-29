M!LK、自身初のストリーミング1・2位独占 1位「爆裂愛してる」、2位「好きすぎて滅！」【オリコンランキング】
M!LKが、4月29日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において1・2位を独占した。
【動画】M!LK、初のストリーミング1位「爆裂愛してる」MV
同一アーティストによる1・2位独占は、2025年9月22日付のHANA以来、7ヶ月ぶり、2026年度初【※】。自身初にしてOfficial髭男dism、BTS、King Gnu、Mrs. GREEN APPLEに次ぐ、男性アーティスト史上5組目の達成となった。
「爆裂愛してる」が、週間再生数752万1488回で2026年4月20日付から3週連続・通算4週目の1位を獲得した。累積再生数は9316万2196回。
2位の「好きすぎて滅！」は、週間再生数701万3685回、累積再生数1億8931万1010回。18週連続・通算22週目のTOP5入りとなった。
3位の米津玄師「IRIS OUT」は週間再生数691万4434回、累積再生数は4億6918万3841回。2025年9月29日付で初登場以来、32週連続でTOP5内をキープしている。
【※】2026年度（今年度）は2025年12月22日付よりスタート
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間：2026年4月20日〜26日）＞
【動画】M!LK、初のストリーミング1位「爆裂愛してる」MV
同一アーティストによる1・2位独占は、2025年9月22日付のHANA以来、7ヶ月ぶり、2026年度初【※】。自身初にしてOfficial髭男dism、BTS、King Gnu、Mrs. GREEN APPLEに次ぐ、男性アーティスト史上5組目の達成となった。
「爆裂愛してる」が、週間再生数752万1488回で2026年4月20日付から3週連続・通算4週目の1位を獲得した。累積再生数は9316万2196回。
3位の米津玄師「IRIS OUT」は週間再生数691万4434回、累積再生数は4億6918万3841回。2025年9月29日付で初登場以来、32週連続でTOP5内をキープしている。
【※】2026年度（今年度）は2025年12月22日付よりスタート
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間：2026年4月20日〜26日）＞