M!LK、「イイじゃん」が自身2作目の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
M!LKの「イイじゃん」が、4月29日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、『好きすぎて滅！』に続く自身通算2作目の累積再生数1億回突破作品となった。
【動画】M!LK「イイじゃん」MV
週間再生数221万7438回を記録。累積再生数は1億29万5841回。
本作は、爽やかでキラキラとしたJ-POPサウンドから、サビで雰囲気が一変し、テックハウスというクラブサウンドにガラッと変化する“予想裏切りソング”。
新曲も好調に推移しており、最新5月4日付「オリコン週間ストリーミングランキング」において1・2位を独占。「爆裂愛してる」（2026年2月9日配信開始）が1位、「好きすぎて滅！」（2025年10月27日配信開始）が2位にランクインしている。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間：2026年4月20日〜26日）＞
【動画】M!LK「イイじゃん」MV
週間再生数221万7438回を記録。累積再生数は1億29万5841回。
本作は、爽やかでキラキラとしたJ-POPサウンドから、サビで雰囲気が一変し、テックハウスというクラブサウンドにガラッと変化する“予想裏切りソング”。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間：2026年4月20日〜26日）＞