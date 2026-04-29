昭和の時代に一世を風靡（ふうび）したスポ根ドラマ「柔道一直線」で主役を務めた俳優桜木健一が、制作秘話を明らかにする。

懐かしのアイドル歌手、柏原芳恵がMCを務めるJテレの音楽＆トーク番組「柏原芳恵の喫茶☆歌謡界」（土曜午後10時）の5月9日と16日放送分で2週にわたり、ゲストとしてやってくる。柏原がオーナーという設定の「喫茶☆歌謡界」を訪れるスターと、とっておきの話や交遊録など楽しいトークをかわし、ヒット曲なども歌うという構成だ。

桜木は「柔道一直線」の主人公、一条直也役でお茶の間の人気を集めた。「空中二段投げ」「地獄車」「フェニックス」など、アッと驚く必殺技は当時の子どもたちの間で大流行した。千葉真一さん、松田優作さんといった往年の名優も出演していた。ライバル役の近藤正臣が足でピアノ演奏をするという、奇想天外なシーンの誕生のきっかけ、空中二段投げではどんな道具を使っていたかなど、今だから話せる撮影のエピソードを披露する。

さらにヒット作品として、その後の刑事ドラマにも大きな影響を与えた「刑事くん」で共演した萩原健一、沢田研二、三浦友和のエピソード、自身の芸名に由来した大物俳優の名前も教えてくれる。

桜木は双方のドラマの主題歌も歌っていた。番組では、人気漫画家だった梶原一騎さんが作詞した「柔道一直線」の主題歌なども熱唱する。