森下が、中野が…藤川阪神、心配な“途中交代” 近本離脱直後の試合で主力にアクシデント続く「さすがに絶句」「2人とも大事にならなければいいが」
現在リーグトップの7本塁打をマークする森下も自打球の影響が心配される（C）産経新聞社
阪神は4月28日に行われたヤクルト戦（神宮）に5−10と敗れ、首位から陥落した。
先発の才木浩人は2回に味方の失策もからみ、自己ワーストタイとなる2回6失点KO。
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さらに、試合中には心配なシーンもあった。
主軸の森下翔太は6点を追う8回先頭の打席で相手4番手の木澤尚文と向き合う中で、自身が打ったファウルが左足つま先付近を直撃。すぐさまトレーナーが駆け寄る場面があった。肩を貸してもらいながらベンチに引き上げ、直後に代打の植田海がコールされた。
チームでは5回に中野拓夢も右ふくらはぎ付近に自打球を受け、直後は守備にもついたが、7回の打席で代打・前川右京が送られた。
森下、中野ともに球場を引き上げる際には自力で歩けていたようだが、今後の影響が心配される。
チームでは不動のリードオフマンの近本光司も、プレー中の死球から左手首骨折と離脱があったばかり。
阪神といえば昨年のリーグ優勝も1番の近本から始まり、中野、森下、佐藤輝明、大山悠輔のクリーンアップと主力5選手が鉄壁のオーダーを誇ることで強みを示してきた。
相次ぐ主力のアクシデントにはファンの間からも「さすがに絶句」「無理はしないでほしい」「まだシーズン始まったばかり」「2人とも大事にならなければいいが」と心配の声が多く上がっている。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］
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