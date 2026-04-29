人気コスプレーヤーのミンミコ（27）が29日、自身のインスタグラムを更新。競泳水着ショットを投稿した。

「どーせ競泳水着が好きなんでしょ？」とつづり、紺色の競泳水着姿をアップ。ソファの上で膝を立てたポーズでヒップを突き出し、くびれも際立つ衝撃的ショットを公開した。

また、別の投稿では、ピンク色のヒップ大胆露出にハイレグデザインな競泳水着動画も披露。「デジタル写真集買ってほしい 2冊発刊しました」と、3月23日に発売したデジタル写真集「ミンミコ、襲来」「かいしんの一撃」の2作品をアピールした。

ファンやフォロワーからも「素晴らしい国宝級」「天才」「素晴ら尻」「叡智な肉体美」「たまらん」などのコメントが寄せられている。

ミンミコは大阪府出身。大学卒業後に上京。23年から漫画アプリのピッコマ公式アンバサダーを務め、声優やモデルとしても活躍。3月23日にはデジタル写真集「ミンミコ、襲来」「かいしんの一撃」を2作品同時リリース。趣味はアニメ、ゲーム。特技は格闘技、料理。好きな食べ物は豆腐、梅、昆布、カレー、肉まん。154センチ。スリーサイズはB85−W55−H85センチ。血液型AB。