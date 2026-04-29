グラビアアイドル桜りん（30）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。「2026年RISEも宜しくお願いします」とつづり、新コスチュームを投稿した。

胸元や肩を大胆に露出したデザインで、黒とオレンジを基調とした谷間がチラリとのぞくワンショルダーのトップスに、ミニスカートに黒いニーハイストッキングで“絶対領域”を披露した衣装を公開。「新コスチュームは、にゃんこ大戦争のにゃんこたちがいます」と報告した。

さらに、白とオレンジを基調とした別バージョンのコスチュームを着用したメンバーとの集合写真や、川瀬もえ（32）とのダンス動画などもアップ。「なんか、ほんとにむちむちしてたのでダイエットします」と締めた。

ファンやフォロワーからも「超絶かわいい」「めっちゃセクシー」「唯一無二の美人」「にゃんこ可愛い」「最強のコンビだ」などのコメントが寄せられている。

また、別の投稿では「ある日の撮影風景 前髪がみじかーいとき」と伝え、オレンジ色のひもビキニ水着姿での撮影動画も披露した。

桜は沖縄県出身。東京・渋谷でスカウトされ、16年にアイドルグループ「片目惚れ−hitomebore−」のメンバーとして芸能界デビュー。「ミスアクション2017」準グランプリ。「ミスヤングチャンピオン2018」特別賞受賞。新体操で高校時代に香川県代表に選出された経験も生かし、バラエティー番組などでI字開脚などの柔軟性を披露。19年にはABEMAの「全日本柔軟女王グラドルコンテスト」で2代目女王に。19年から格闘技イベントRISEのラウンドガールを8年連続で務めている。21年にはアイドルユニット「カメレオンリパブリック」を結成。SNSではプライベートや撮影などのオフショットや、ゴルフ番組出演時の衣装などを発信。趣味は格闘技観戦、ゴルフ、釣り、酒、麻雀、ゲーム。特技は柔軟、新体操、ダンス。身長163センチ。スリーサイズはB94−W62−H92センチ。血液型A。