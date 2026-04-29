お笑いコンビ「エバース」の町田和樹（34）が28日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（後11・15）に出演。マクドナルドからCMオファーがあったことを相方・佐々木隆史（33）に報告しなかった理由を明かした。

今回は「勝手に大調査M-1ファイナリストってどんな人?」と題して放送され、昨年のM-1王者「たくろう」、2位「ドンデコルテ」、3位「エバース」、6位「豪快キャプテン」、7位「カナメストーン」の5組が集結した。

冒頭、M-1後の反響について聞かれた佐々木は「去年はCMとかウェブとかでも0本だったんですけど、今年に入ってから3本くらい」と報告。一方で、町田がマクドナルドのCMに一人で出演したことに対し、「普通、マックのCMってマユリカさんとかヨネダ2000とかコンビで出て。ちょっとM-1のネタをもじった感じでやったりするんですけど、なぜか僕が作ったネタで町田だけマックのCMに…」と不満を漏らした。

佐々木は、町田のCM出演をオンエアまで知らされていなかったと言い、「僕も皆さんと同じタイミングで“あれ?町田がマックのCMに出てる”って…」と告白。相方に黙っていた理由を問われた町田は、「本当に…ドッキリだと思って。ロンハーかと思いました。正直」と弁明。

当時の状況について、「2日前に言われて、朝8時に変な埠頭（ふとう）の倉庫に集合。8時集合、9時半解散ですよ。そんなCMあるわけないと思って」と回想。しかし、実際にCMが流れたことで本物のオファーだったと確信したという。町田は「報告してなかっただけ。しょうがなくないか?」と訴えたが、佐々木は「でも、ドッキリだったら普段と同じ行動はしなきゃいけない。僕に“CM撮ったんだよね”って言うのが自然じゃないですか」と反論し、スタジオの笑いを誘っていた。