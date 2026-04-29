米１０年債利回りは横ばい 様子見の雰囲気も＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは横ばい 様子見の雰囲気も＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間05:24）

米2年債 3.834（+0.037）

米10年債 4.345（+0.005）

米30年債 4.934（-0.012）

期待インフレ率 2.457（+0.008）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは横ばい。イラン情勢が和らぐ気配が見られず、原油高が続く中で利回りは上昇して始まった。ただ、明日にＦＯＭＣの結果を控えていることや、他国の中銀の政策会合も重なることから、様子見の雰囲気が広がった。



この日は７年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったものの反応は限定的だった。



２－１０年債の利回り格差は+５１（前営業日：+５４）に縮小。



＊米７年債入札結果

最高落札利回り 4.175％（WI：4.170％）

応札倍率 2.51倍（前回：2.43倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト