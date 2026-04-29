NHK連続テレビ小説『風、薫る』は第5週に入り、ヒロインのりん（見上愛）と直美（上坂樹里）は、いよいよ看護の道を歩み始めた。看護婦養成所に一期生として入学したのは、2人のほかに、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）、ゆき（中井友望）、しのぶ（木越明）、トメ（原嶋凛）。7人は寮で共同生活をスタートし、学校ではナイチンゲールの著書を理解する勉強に着手することに。

参考：『風、薫る』第23話、美津（水野美紀）が卯三郎（坂東彌十郎）に自分を雇ってほしいと願い出る

りんと直美の同期の1人であるゆきは、子爵の娘。女学校に通っていたが、ナイチンゲールに強い憧れを持つ彼女は、看護婦養成所に転入した。おっとりした性格だが、危なっかしいピュアさがある。そんなゆきを演じているのは、連続テレビ小説初出演の中井友望だ。

中井は、俳優を志した時から、朝ドラに出演することが大きな夢だったという。今回、出演が決まって、うれしい気持ちでいっぱいだと語る中井。彼女は自身が演じるゆきを、「オタク的な少し痛い一面もありながら、それ故の純粋さを持って自分の志を大切にできる女の子」だと分析。（※）りんと直美、そしてゆきを含めた7人は、みんな個性的な顔ぶれのようだ。

現在26歳の中井は、2018年に芸能界入りし、2020年にTVドラマ『やめるときも、すこやかなるときも』（日本テレビ系）で俳優デビューを果たした。2021年のモキュメンタリー・ドラマ『蓋』（テレビ東京系）ではヒロインを務め、同年の『かそけきサンカヨウ』で映画初出演。今泉力哉監督、志田彩良主演のこの青春映画で、中井は志田が演じる主人公の同級生・沙樹に扮した。沙樹は高校生だが、どこか達観した雰囲気を持つキャラクターで、中井は初めての映画出演ながら、今泉監督の作り出す世界観に溶け込み、透明感のある好演を披露した。

その後も、続々と出演作を増やし、『シノノメ色の週末』（2021年）、『ずっと独身でいるつもり？』（2021年）などの映画に出演し、『サーチライト-遊星散歩-』（2023年）では初主演。中井は、若年性認知症を発症した母親と2人暮らしの主人公を熱演した。

2023年の『君には届かない。』（TBS系）を皮切りに、TVドラマにレギュラー出演もするようになり、2024年の『めぐる未来』（読売テレビ・日本テレビ系）では、出版社の新入社員を演じた。学生役が多い中、社会人役にも挑戦し、演技の幅を広げた中井。

そして、2023年の映画『ベイビーわるきゅーれ 2ベイビー』に宮内茉奈役として出演し、続いて『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』（2024年）、TVドラマ『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』（2024年／テレ東系）といった人気シリーズにも登場。宮内は、水石亜飛夢が演じる死体処理業者・田坂守の後輩で、田坂と宮内とのシュールな掛け合いが人気を呼んだ。

2024年の映画『新米記者トロッ子 私がやらねば誰がやる！』で、『ベイビーわるきゅーれ』シリーズの主演である髙石あかりと共演した中井は、個性が強いキャラクターたちの中で、縁の下の力持ち的な高校生を好演。破天荒だったり、突っ走りがちだったりする新聞部員を冷静に観察し、フォローに回る役どころを演じ、観ていて安心感があった。

2025年も、TVドラマ『コールミー・バイ・ノーネーム』（MBS）、『対岸の家事～これが、私の生きる道！～』（TBS系）、『私があなたといる理由～グアムを訪れた3組の男女の1週間～』（テレ東系）、『君としたキスはいつまでも』（ABCテレビ・テレビ朝日）、さらに映画『恋に至る病』と、出演作が目白押しだった中井。2026年は『廃用身』をはじめ、4本の待機作があり、TVドラマは『風、薫る』のほかにも、すでに『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系）と『孤独のグルメ Season11』（テレ東系）に出演している。

朝ドラに初出演したことで、全国的に知られる俳優として、またステップアップした中井。彼女が演じるゆきが、りんや直美たちとどんな関係を築き、どのようなナースへと成長するのか見守りたい。

参照※ https://realsound.jp/movie/2026/01/post-2292553.html（文＝清水久美子）