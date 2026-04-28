「キス（Kith）」が、ニューヨーク発のペットブランド「ワグウェア（wagwear）」とのコラボレーションによるブランド初のペットコレクション「Kith for wagwear」を発売した。キス Tokyo、キス Osaka、キス公式サイト、キス公式アプリで取り扱っている。

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アパレルは、機能性を軸にしたシルエットに、キスのデザイン視点を加えた構成で、さまざまな体格の犬に対応。「Nylon Rainbreaker」はXS〜XLの5サイズ、「Padded Harness」はXS〜Lの4サイズを揃える。いずれもリフレクティブ仕様のロゴや調整可能なディテール、耐久性の高い素材が特徴。「Padded Harness」は「Rope Leash」との併用が可能で、握りやすさを追求した設計に加え、絡まりにくいロープ構造にリフレクティブ素材を織り込み、耐久性に優れたメタルクリップを備えている。

そのほか、ワグウェアのシグネチャーモデルである暑い路面から犬の足を守るためのドッグブーツ「WagWellies Mojave」を展開。通気性を高めるパンチング加工を施し、着脱のしやすさとズレにくいフィット感を両立している。カラーはブラックとイエローの2色。

ホームグッズとトイは、「Zipper Tote Dog Carrier」「Bones」「Metal Dog Bowls」の3種類を用意。キャリーバッグは小型犬向けで、Kith Monogramファブリックを使用し、防水ライニングやパッド入りショルダーストラップ、セーフティリーシュを備える。カラーはBlackとSandriftの2色。Bonesはノントキシック素材を採用した耐久性のあるトイで、Metal Dog Bowlsは食品グレードのステンレス製となっている。

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