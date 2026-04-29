お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）が体調不良のため、当面の間休養する。所属事務所から28日、発表された。

今年に入ってから体調を崩すことが多くなり、医療機関を受診した結果、医師から休養が必要と診断されたという。「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」としている。関係者は取材に「休養の期間は設けずに回復を優先させる方針と聞いている」と明かした。

日村はTBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」の出演を17日深夜の放送から2週連続で見合わせた。相方の設楽統（53）は24日の放送で「たいしたことないけど、熱が出ちゃって」などと状況を説明していた。

ピンで3本、コンビで9本持つレギュラー番組が週7日、毎日放送されている超売れっ子。温厚で親しみやすい人柄で人気を博している。日本テレビ「サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆」では、ともにMCを務めるSnow Manの佐久間大介（33）ら共演者とユーモアあふれるやりとりで番組を盛り上げており、民放関係者は「唯一無二のキャラクター。日村さんがいないと回らない番組は多いと思う」と指摘する。今後の撮影スケジュールにも影響が出そうだ。

29日は設楽がMCを担当するフジテレビ「ノンストップ！」、続けて日村の妻でフリーアナウンサーの神田愛花（45）がレギュラーを務める「ぽかぽか」に出演する。それぞれ日村の状況について報告する可能性がありそうだ。

≪各局が「検討」対応に追われる≫各局が対応に追われている。レギュラー番組4本があるTBSテレビは「収録済みの放送分に関しては予定通り放送。それ以降の放送に関しては現在検討中」とした。きょう29日放送のフジテレビ「奇跡体験！アンビリバボー」は「日村さんがお休みされた状態で収録」したものを放送。今後については「現時点で決まっていることはない」と明かした。そのほか番組がある日本テレビ、テレビ東京、BS朝日は、今後の対応などについて「検討中」とコメントした。

◇日村 勇紀（ひむら・ゆうき）1972年（昭47）5月14日生まれ、広島県出身の53歳。神奈川県での高校在学中からお笑いコンビを組み、1990年に芸能界入り。93年に設楽と「バナナマン」を結成。自身がツッコミで、設楽がボケ。18年に神田と結婚した。