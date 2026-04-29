神奈川県小田原市

神奈川県小田原市は、人工知能（ＡＩ）を活用したオンデマンドバスの実証運行の対象を市内東部の前羽・下中地区とする方針を固めた。交通不便地域の解消が狙いで、期間は１１月から来年３月までを予定。来年度以降も継続していく見通しで、利用実態などの検証を深めて本格導入の実現可能性を探る。

市地域交通課によると、慢性的な運転手不足などを理由に神奈川中央交通から運行路線の今後の在り方について協議の申し入れがあり、国府津駅─橘団地の区間は将来的な廃止の可能性も示唆。沿線地区はタクシーの配車に時間がかかるなど「代替となる交通手段がなく、移動手段確保の優先度が最も高い」（同課）としてＡＩオンデマンドバスの検討を開始した。

ＡＩバスはスマートフォンのアプリなどを介して予約すると、ＡＩが乗り合い客の乗降時間や場所からバスの効率的なルートを解析することが特長。地域で運行する神奈中の路線バスを補完する役割として、毎日午前９時から午後５時まで７〜１０人乗りの小型車両２台で運行する。

運行事業者は市内を運行するバス会社かタクシー事業者に限定し、乗降スポットは２５カ所を新設。地区外の国府津駅、山近記念総合病院も結ぶほか、今後地元や事業者などと協議し追加していくとしている。