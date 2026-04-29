シンガー・ソングライターさだまさし（74）が出演・音楽監督を務める、放送開始45周年記念「北の国から スペシャルコンサート」が7月16日午後6時30分から東京国際フォーラムホールAで開催されることが29日、発表された。

2021年（令3）に88歳で亡くなった田中邦衛さんが主演した、フジテレビ系ドラマ「北の国から」は81年（昭56）10月から82年3月まで連続ドラマとして放送された。その後は「'83冬」から「2002遺言」まで8本のスペシャル版が放送された。

さだによるドラマ音楽は、ハミングのみで歌われる主題歌「北の国から−遙かなる大地より」や「純のテーマ」、「螢のテーマ」など、美しいシーンとともに視聴者の心に刻み込まれている。

放送開始45周年を記念して、ドラマを彩った名曲をトップミュージシャンで編成するスペシャルバンドが演奏。音楽監督にはさだと、プロデューサー、アレンジャーとしてさだを支える作曲家で指揮者の渡辺俊幸氏（71）が参加する。

ステージ上の大型スクリーンにはドラマの映像が映し出され、音楽ともに「北の国から」の世界を再現する。さだが音楽制作の秘話やドラマへの思いを語るトークコーナー、ドラマの熱烈なファンとして知られるまますだおかだ増田英彦（56）もゲストとして登場する。