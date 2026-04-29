「見るたびにべっぴんさんに」スキージャンプ高梨沙羅の“プライベートショット”が話題「センス良くてめっちゃかっこ良いです！」
高梨の意外な素顔が話題を呼んでいる(C)Getty Images
2月のミラノ・コルティナ五輪混合団体で銅メダルに輝いた、ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅が、自身のインスタグラムを更新。プライベート姿をアップし話題を呼んでいる。
【写真】かっけぇー！と話題を呼んでいる高梨の実際のショット
「Home」というコメントとともに公開されたショットでは、上半身は黒のアウターを身にまとい、キャップをかぶり、下はストリート感あふれるだぼっとしたパンツと上級コーデを披露。
都会にたたずみ、しっかりメイクで競技中とは違った雰囲気を漂わせる姿に、ファンからは「見るたびにべっぴんさんに」「すってきー」「センス良くてめっちゃかっこ良いです」「沙羅さん本当になんて美しいんだ」などと反響が寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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