「見るたびにべっぴんさんに」スキージャンプ高梨沙羅の“プライベートショット”が話題「センス良くてめっちゃかっこ良いです！」

高梨の意外な素顔が話題を呼んでいる(C)Getty Images

2月のミラノ・コルティナ五輪混合団体で銅メダルに輝いた、ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅が、自身のインスタグラムを更新。プライベート姿をアップし話題を呼んでいる。

【写真】かっけぇー！と話題を呼んでいる高梨の実際のショット

「Home」というコメントとともに公開されたショットでは、上半身は黒のアウターを身にまとい、キャップをかぶり、下はストリート感あふれるだぼっとしたパンツと上級コーデを披露。

都会にたたずみ、しっかりメイクで競技中とは違った雰囲気を漂わせる姿に、ファンからは「見るたびにべっぴんさんに」「すってきー」「センス良くてめっちゃかっこ良いです」「沙羅さん本当になんて美しいんだ」などと反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]