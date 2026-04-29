「西武１−２日本ハム」（２８日、ベルーナドーム）

新助っ人がチームを救った。ベルーナドームの長い階段を上りきった日本ハム・新庄剛志監督（５４）は、息を切らせながら「カッちゃん（カストロの愛称）の上げ時、完璧でしたね」と笑った。１軍再昇格即スタメンのカストロが同点打＆決勝弾。連敗を４で止める立役者となり、用兵がズバリと的中した。

１点を追う五回無死一塁では、渡辺から右中間への同点適時二塁打。そして同点の九回２死からは、岩城の直球を完璧に捉える勝ち越しの３号ソロを左中間に放り込み「真っすぐを意識していた。１回で仕留めることができた」と胸を張った。

開幕から７試合に出場して１６打数２安打の不振で１７日に登録抹消。２軍では、とにかく打席数をこなした。７試合中５試合でマルチ安打を記録するなど打率・３６７、２本塁打の結果を残して再び１軍へ。指揮官は、右投手と多く対戦したことを良化の要因に挙げ「目の慣れ。１本目なんか素晴らしい右中間のヒット。あれができるようになれば、もうずっと試合に出られる」と称賛した。

追いついた後、好機にあと一本が出ない展開。勝ち越されそうなピンチも何とかしのぐ苦しい戦いで、２年ぶりの５連敗と３年ぶりの借金５は回避した。新庄監督は「カッちゃんがいなかったらって、ゾッとしましたけど。ほんと何とか勝ったって感じ」とカストロに最敬礼。疲労感がにじむ笑みを浮かべながら「連敗する時もありますよ。ここから乗っていけたらいい」と再進撃を期した。