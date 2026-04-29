「ロッテ３−１楽天」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

力でねじ伏せた。ロッテのアンドレ・ジャクソン投手（２９）は最速１５５キロの直球を主体に、球場特有の風で鋭く変化したチェンジアップ、カーブで六回１死まで無安打。５四死球と荒れ球も奏功して、７回１安打無失点、来日最多の１２奪三振で２勝目を挙げた。

「エネルギーにあふれていた。種市君がああいう形になってしまったので、先発陣として一つになって導こうという気持ちで投げた」と振り返った。

種市は２５日のソフトバンク戦（藤崎台）で左アキレス腱を断裂。一報を聞いたジャクソンら、遠征に帯同しなかった先発陣で話し合った。

「先発ピッチャーに勝ちが付いてない状況もみんな知っている。まず自分が先陣を切って、チームに勢いを与えるような週にしたかった」

４月１日に自身が勝利して以来、先発投手に白星が付くのは２０試合ぶりだった。サブロー監督は「どのバッターも当てるのが精いっぱいという感じに見えた」と絶賛。「種市の分も引っ張っていってくれると思う」と期待を込めた。エースを欠く窮地。一つになって乗り越える。