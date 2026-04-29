２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルを獲得し、今季限りでの引退を表明した“りくりゅう”の三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２８日、東京都内のホテルで記者会見した。三浦は「これまでの時間は私たちにとって宝物」、木原は「最高のパートナーに出会えた」と語った。今後プロとして活動し、指導者を目指す。

ミラノ・コルティナ五輪シーズンに入り、何度もりくりゅうの口から「積み重ね」という言葉を聞いた。この日も２人は、最高の結果を出せた要因は７年間の「積み重ね」だと話してくれた。

五輪本番のＳＰでミスが出た時、金メダルの大本命であっただけに不安も大きかった。フリーの公式練習でも涙を流していた木原は特に心配されたが、三浦がそのピンチに木原に掛けたのも「積み重ねてきたことがあるから絶対できる」という言葉。２人の「積み重ね」は奇跡を起こすほどのパワーとなった。

今後は指導者になり、２人で“第二のりくりゅう”を育てていく。これまでのたくさんの「積み重ね」から、どんな新たな価値が生み出されるのか楽しみに待ちたい。

（デイリースポーツフィギュアスケート担当・南香穂）