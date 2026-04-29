「オリックス１−７ソフトバンク」（２８日、京セラドーム大阪）

頼みの救援陣が終盤７失点とタカ打線の餌食にされ、球団の本拠地連勝記録はついに１１でストップした。オリックス・岸田護監督（４４）は「勝ちパターンでいきましたけど、今日はやられました。（ここまで）本人らも頑張ってくれて、どこかでやられる時はある」と唇をかみしめた。

“４度目の正直”で来日初勝利を目指していた新助っ人のジェリーを６回無失点、８５球で交代させた。「何とか白星を付けてあげたい」と継投に着手したが、七回に山崎が追い付かれ白星は消滅。八回は開幕から１０試合連続無失点の椋木が代打・中村晃に勝ち越し適時打を許すなど、３失点と裏目に出てしまった。

今季初めて失点し、初黒星を喫した椋木は「点を取られたが、いい状態ではある。去年とは立ち位置も違うし（失点を）引っ張らないよう切り替えてやり返すつもりでいきたい」と前を向いた。

連勝も４で止まり、２位ソフトバンクとのゲーム差は１・５に縮まったが、岸田監督も「明日また切り替えて全員でやっていきます」と顔を上げた。