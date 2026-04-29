フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が28日、都内で引退会見を開いた。泣き笑いの1時間で引退は五輪中に決断したことを明かした。今後は日本をペア大国にするべく「りくりゅうアカデミー」創設構想も明らかになり、改めてプロとして活動しながら指導者を志す決意を示した。

【りくりゅうに聞く】

――お互いに言葉をかけるとしたら。

三浦璃来（以下、璃来）「7年間はアスリートとしてだけではなく、一人の人間としても成長できた。かけがえのない時間だった」

木原龍一（以下、龍一）「19年に璃来ちゃんの方から（ペア結成の）話をいただき、声をかけてもらえなかったら引退してたと思う。本当に最高のパートナーに出会えたことに心から感謝している」

――どんな指導者になりたい。

璃来「ケンカした時に間に入ってくれたコーチがたくさんいた。技術だけでなく、生徒一人一人を見て寄り添い、メンタル面でサポートできるコーチになりたい」

龍一「技術だけでは勝てないと学んだ。栄養やメンタルも大切。そういったこともサポートしたい」

――今は安堵（あんど）なのか寂しさか。

璃来「少し生活が変わって寂しい気持ちがある。アイスショーのために体づくりを常にしないといけない。（木原が笑いながらジムに行ってないことを指摘すると）うるさいっ！（笑い）筋トレします」

龍一「安全にペアの技を行うためトレーニングは続けていく。少しずつ体重が増えてきた。初めてちゃんとしたスーツを作ったので、太って着られなくなったらどうしようというプレッシャーがある」

――会見での涙は想定内か。

龍一「さすがに初めから泣くことはないと思っていたんですけど…。裏でいろんな人に見送っていただき、スイッチが入ってしまった。璃来ちゃんに“今泣くのは早いでしょ、口を開けなさい”と言われた。想定してなかった」

璃来「涙もろいイメージが付いてしまったよね。私が引っ張っていく立場になってしまったね」

――現役生活を漢字で表現するなら。

璃来「2人にいえることだが、“努力”かなと思う。努力がなければペアを結成することもなかったし、結成してからも互いが互いのために努力し合える仲になったので、つらいことも2人で乗り越えられた」

◇三浦 璃来（みうら・りく）2001年（平13）12月17日生まれ、兵庫県宝塚市出身の24歳。中京大卒。5歳からスケートを始め、ペア転向後は市橋翔哉と17〜19年の世界ジュニア選手権出場。19年から木原と組み、五輪、世界選手権、GPファイナル、四大陸選手権の主要国際タイトル全制覇「ゴールデンスラム」を達成。身長1メートル46。

◇木原 龍一（きはら・りゅういち）1992年（平4）8月22日生まれ、愛知県東海市出身の33歳。中京大卒。4歳からスケートを始め、シングルで11年世界ジュニア選手権代表。13年ペア転向し、高橋成美と14年ソチ、須崎海羽と18年平昌両五輪に出場し、計4度出場は日本勢最多。「りくりゅう」のベストはSP82・84点、フリー158・13点、合計231・24点。身長1メートル74。