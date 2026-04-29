離島や中山間地域にある高校などでも生徒のニーズに応える教育を届けようと、新潟県が進めるオンライン教育の拠点配信センターが報道陣に公開されました。

【井上聖貴アナウンサー】

「こちらの教室には、大きなモニターとパソコン。ここから村上、佐渡、上越などの生徒に向けて多種多様な授業を配信します」



4月に開校した県立碧高校に同じく4月設置されたのは、県遠隔教育配信センター『N－PORTA』です。



28日、阿賀野高校と松代高校の3年生4人に向けた化学の授業の様子が公開されました。



【県遠隔教育配信センター 田邉康彦 所長】

「学校の小規模化が進んでいく中で、どうしても教員の配置、人数も限られてくるので、多様な学びができるよう教育環境の充実を図る」



昨年度、県内の全日制高校の生徒数は4万5967人で、4年前に比べ4000人ほど減少。これに伴い募集する学級も減少が続いています。



教育現場では…



【県遠隔教育配信センター 田邉康彦 所長】

「（十日町市にある）松代高校であれば、理科の教員を1人配置しているが、その理科の教員の専門とする科目が生物。実際、学校で行われる授業は物理や化学がある」



離島や中間山間地域にある高校などの教育環境を整えようと、県が2021年度から導入しているオンライン教育。5年間の実証実験を経て、遠隔教育配信センターを設置しました。



専任の配信教員を11人常駐させることで、去年よりも11校多い22校を対象に40科目の授業を展開することができるようになりました。



【県遠隔教育配信センター 田邉康彦 所長】

「これまでの成果の積み重ねによって、通常の授業と同等、それ以上の教育環境が整った」



いずれはこの遠隔教育センターを使って資格講座や夏期講習などにも取り組んでいく考えです。