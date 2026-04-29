お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀（５３）が、心身の不調のため当面の間芸能活動を休止することが２８日、分かった。所属事務所・ホリプロコムが公式サイトで発表した。

国民的人気タレントを、突然の不調が襲った。公式サイトでは「この度、日村勇紀が当面の間お休みさせていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と報告。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と明かした。

さらに「これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と説明。実際、日村はレギュラー出演していたＴＢＳラジオ「バナナマンのバナナムーンＧＯＬＤ」（金曜、深夜１・００）を体調不良で２週間連続で欠席していた。

バナナマンは１９９３年、日村と設楽統（５３）でコンビを結成。２００８年のキングオブコントで準優勝するなど実績を残した。独特のキャラクターと抜群のトーク力で引っ張りだこの存在に。近年の活動は多忙を極めており、コンビでのテレビ、ラジオのレギュラーは計９本、日村個人も３本のテレビレギュラーを抱えていた。

この日、相方の設楽はフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜、前９・００）、妻でフリーアナウンサーの神田愛花（４５）は同局系「ぽかぽか」（月〜金曜、前１１・４７）に生出演していたが、いずれも発表前でコメント等はなし。２人はともに２９日も同番組に出演するため、何らかのメッセージが伝えられそうだ。

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日村が休養を発表した２８日、テレビ各局が対応に追われた。

バナナマンとして４本のレギュラー番組を放送しているＴＢＳは、各番組に関して「収録済みの放送に関しては、予定通り放送いたします。それ以降の放送に関しては、現在検討中です」と方針を示し、「日村さんの一日も早いご回復をお祈り申し上げます」とした。

ＮＨＫ「ひむバス！」は、３０日の放送は予定通り行い、今後の対応は検討中。日本テレビ「沸騰ワード１０」５月１日の放送から休養になるといい、「休養が明けたら、また収録に参加していただきます」とした。「ＹＯＵは何しに日本へ？」を放送するテレビ東京は「今後の収録については未定です」とコメント。ＢＳ朝日は収録分を予定通り放送するという。