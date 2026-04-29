【経済指標】

【米国】

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（2月）22:00

結果 0.9%

予想 1.15% 前回 1.19%（1.18%から修正）（前年比)



住宅価格指数（2月）22:00

結果 0.0%

予想 0.1% 前回 0.2%（0.1%から修正）（前月比)



＊コンファレンスボード消費者信頼感指数（4月）23:00

結果 92.8

予想 89.0 前回 92.2（91.8から修正）



＊リッチモンド連銀製造業指数（4月）23:00

結果 3

予想 1 前回 0



【発言・ニュース】

＊米７年債入札結果

最高落札利回り 4.175％（WI：4.170％）

応札倍率 2.51倍（前回：2.43倍）



＊ＵＡＥ、ＯＰＥＣおよびＯＰＥＣプラスから離脱

ＵＡＥは５月１日付でＯＰＥＣおよびＯＰＥＣプラスから離脱することを決定した。長期的な戦略および経済計画に沿ったものであると説明。



＊トランプ大統領

イランが米国に対し、和平交渉の継続を前提にホルムズ海峡の封鎖解除を求めているとトランプ大統領が明らかにした。

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