元格闘家の魔裟斗が納車された車を披露し、反響を呼んでいる。

２８日にインスタグラムで「Ｍｅｒｃｅｄｅｓ‐ＡＭＧ Ｇ６３ Ｅｄｉｔｉｏｎ ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ納車」とつづり、オレンジの車との２ショットをアップ。

ＹｏｕＴｕｂｅでも「メルセデスにふらっと寄って、気づいたら限定６０台のゲレンデ買ってた。」と題した動画アップし、「車を買いました」と報告。「これを逃したらちょっともう会えない車だったかもしれない」とレア車をゲットしたことを明かし、「８台目のメルセデス。８台目にしてゲレンデにきたね。ＡＭＧは２台目。昔はＳＬ６３を乗ってたんだけど、選手の頃に。それ以来のＡＭＧ。（今回が）１番かっこいいような気がするけどね」などと語った。

ファンは「うお！カッコイイ」「ヤバいかっこいい」「めちゃかっこいいです」「Ｇクラス…憧れです」「いろんな有名人これ乗ってるけど、魔裟斗さんダントツで似合ってます」「エグっ！」「すごい！」「ガチカッコ良すぎるの一言」「ツヤ無しオレンジ渋くてカッコいいわ」「漢の中の漢」とほれぼれした。

魔裟斗と矢沢は２００７年２月に結婚。１２年６月に長女、１４年９月に次女、１９年１月に長男が誕生している。