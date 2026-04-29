「ヤクルト１０−５阪神」（２８日、神宮球場）

試合後、阪神・大山悠輔内野手（３１）はグラウンドに一礼し、足早にロッカールームへと引き揚げた。後味の悪すぎる敗戦。それでも、まだ開幕から１カ月がたったばかりだ。チーム一丸で乗り越えるべきシーズン序盤の正念場。その中心に背番号３の頼もしい背中がある。

６点のビハインドを背負った四回だ。１死から森下が右中間への二塁打を放ちチャンスメーク。続く佐藤輝が四球を選び一、二塁とした。ここで大山が打席へ。「まずは１点という気持ちで打席に立ちました」。吉村に２球で追い込まれたが、３球目、顔と同じ高さほどに投じられた１４８キロ外角直球を豪快にスイングした。見逃せばボールの“悪球”。神宮の夜空へと放たれた白球は、バックスクリーン右へ飛び込む今季４号３ランとなった。

昨季までで通算打率・２８７、１６本塁打、６０打点と好相性の球場で今季も早速、躍動。直近１０試合で打率・３４３、３本塁打、１３打点と調子はうなぎのぼりだ。

チームが失った大きすぎる存在が、心にともる火を燃え上がらせる。同学年の近本が死球により左手首を骨折し、離脱を余儀なくされた。春季キャンプ中には、お互いへの思いを語っていた２人。近本が「頼りにしています。いろいろ背負っているものがある。そういうものを（チームメートに）伝えてくれている」と言えば、大山も「一緒ですね。すごく尊敬していまし、刺激をもらっています」と呼応する。信頼し合い、高め合ってきた仲間の不在というピンチも、主砲として一層チームをけん引する。

一時逆転満塁弾を放つも敗れた２２日・ＤｅＮＡ戦（横浜）後には「あのホームランを勝ちにつなげていけるように」と語っていた大山。こよいのアーチにも決して満足はしていないはずだ。神宮の闇夜に放った一発が、頂への道を照らす一筋の光となることを信じ−。前だけを見て進んでいく。