かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ「これ余談なんですけど・・・」

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4月29日（水）は、岸博幸、中川安奈、坂下千里子、福田充徳が来店。超高学歴の２人と子どもに勉強して欲しいママ＆パパたちが、子どもの教育や勉強法にまつわる余談を語る。

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スタジオでは、元NHKアナウンサーの中川安奈が「『勉強するなら恋をせよ』というモットーでやっていた」と自身の勉強法を告白。テスト勉強などを好きな人と教え合ったり競い合ったりすることでモチベーションが上がり、「すごい楽しいんですよ」と自画自賛すると、チュートリアル福田は「わが娘やったらめっちゃ嫌やわ」とリアクション。坂下が「10代で恋愛するとそこにしか目がいかなくなっちゃうので、一緒に（成績が）伸びるって中々稀だと思う」と疑問を投げると、中川は「別にホントに好きじゃなくてもテスト期間の時だけターゲットを定めればいい」と持論を。福田が「可哀想や、その男の子」と声をあげる中、岸が「（中川の勉強法は）無茶苦茶タチ悪いんだけど、実は論理的に正しい。『勉強を頑張ったらご褒美がもらえる』というのを自分で仕組み化しているんです」と語ると、共演者たちから驚きの声があがる……。

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続いて今の学生たちのAIの使い方は完全に間違っていると話すのは岸博幸。大学院の入試の小論文が「明らかにAIそのまま写したものばかり」になっているが、「レポートや小論文を見慣れた人間からすれば最初の数秒見ただけでAIをそのまま写していると分かってしまう」と解説。今の時代は本人がどう考えているかが問われるケースが多いが、「これをAIに頼ると最悪」と警鐘を鳴らす。

そんな岸は「子どもが勉強をする際に一番大事なのは集中力」であるため、自身の子どもには集中力や記憶力を落とす原因となるスマホを自分の部屋に持ち込まないようにさせていると話す。実は山内も子どものタブレット使用時間を決め、「これを守らなかった場合は破壊します」と書いた紙をリビングに貼っているというが……！？

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その岸は、自身が仕えた政治家の中で「一番すごいなと思ったのは小泉純一郎さん。将軍ってこんな感じなんだろうな」と回想。2005年の郵政民営化の際、反対派との約束をすべて無視した小泉元総理が放った“あるひと言”を明かす。

そして「小泉さんとは別の意味でスゴかった」という安倍晋三元総理の「人たらし」なエピソードも紹介。さらに長期政権を維持した小泉と安倍、元両総理の性格的な共通点を指摘する。

かまいたちMCの「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）は毎週水曜よる11時17分放送。29日（水）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。