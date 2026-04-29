「ヤクルト１０−５阪神」（２８日、神宮球場）

頭からタオルをかぶり、うつむきながら球場を後にした。阪神・才木浩人投手（２７）は報道陣の問いかけに「そうですね」と２度、同調したのみ。９連戦初戦を託されたが、自己ワーストタイの２回６安打６失点（自責点５）でＫＯされた。

二回に歯車が狂った。先頭・赤羽の三ゴロを佐藤輝が悪送球。岩田の右前打で無死一、二塁とされた。続く古賀の打球は右中間への飛球。これを福島と森下が譲り合う形でポトリと落ち、中前適時打で先制点を失った。

なおも一、三塁から武岡、長岡、内山に適時打を浴びて一挙６失点と打ち込まれた。１イニング６失点はプロ入り初で、２回ＫＯは１８年１０月８日・ヤクルト戦以来８年ぶり。その時も神宮球場だった。前回２１日・ＤｅＮＡ戦に続き、２戦連続６失点も自身初。不名誉な記録だけが残った。

拙守に足を引っ張られたようにも映るが、藤川監督は「なんかこう、形を気にしてやってるように映りましたので。ＮＰＢの１軍舞台というのは、プロフェッショナルで勝負してもらわないと」と厳しい視線を向けた。

相手に挑む姿が影を潜め、メカニックの部分を重視していたように感じられた。だからこそ「ゲームの中で試してるようなところが出たらダメ」と叱咤（しった）した。

７日・ヤクルト戦ではセ・リーグタイ記録の１６奪三振。同戦は昨年４月１５日から６戦負けなし５連勝中だったが、ツバメ打線の“返り討ち”にあった。今季初黒星の悔しさを次戦への糧にする。

◆才木が自己ワーストの２戦連続６失点 才木の１試合６失点以上はプロ通算４度目で２試合連続は自己ワースト。過去３度の６失点以上は【１】２０１８年１０月８日・ヤクルト戦＝６失点（５自責）【２】２０２３年７月２７日・巨人戦＝７失点（３自責）【３】２６年４月２１日・ＤｅＮＡ戦＝６失点（６自責）。また１イニング６失点は自身初。

◆昨季の５倍以上…セ界ワースト２１被本塁打 阪神はこの日で今季２５試合を消化。被本塁打数はセ・リーグワーストの２１本となった。昨季２５試合消化時点は４本だったため今季は５倍以上の本数を浴びていることに。なお直近５年の２５試合時点の被本塁打は２０２２年＝２１（８３）、２３年＝１１（８８）、２４年＝８（５１）、２５年＝４（５３）、２６年＝２１（？）。（）内数字はシーズン通算被本塁打数。