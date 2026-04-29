◇セ・リーグ 中日3―0DeNA（2026年4月28日 バンテリンD）

井上竜をさらなる上昇気流に乗せる快投だった。中日・金丸が7回3安打無失点で2勝目を挙げ、チームを今季初4連勝に導いた。

「表には出さずとも、心の中では、“絶対に勝つ”という強い気持ちで臨みました」

“4度目の正直”で初めて投げ勝った。過去3戦全敗を喫していた東との投げ合いで、燃えた。5回2死一、三塁の危機では打者・東と対峙（たいじ）して、「打者の一人だと思って投げてました」とさらにヒートアップ。外角低めスライダーで二ゴロに仕留めた。

右打者の内角を突くクロスファイアは強烈で、スライダーやスプリットなどを効果的に織り交ぜて散発3安打に封じた。井上監督は「うちの（金丸）夢斗がきちんとゲームをつくってくれたことに尽きる。新人だった昨年とは、ひと味違ったオトナになった夢斗がいる」と賛辞を贈った。

チームは、24日のヤクルト戦（バンテリン）でベンチ付近に厄除けや開運の願いを込めた盛り塩を供えてから、泥沼の6連敗を脱して一転4連勝。天敵の東にも4年ぶりに土を付けた。「流れに乗れたのはよかったですが、まだまだ借金があるので、一つ一つ返していく」と金丸。9連戦の先陣を切った左腕が、白星量産の“黄金週間”へ道筋を示した。 （湯澤 涼）