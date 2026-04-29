デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）。今回は初めてプロ野球の試合が行われた日を取り上げる。

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１９３６年までに７球団が結成され、プロ野球催行への胎動が始まっていた。

「東京巨人」

「大阪タイガース」（阪神）

「名古屋」（中日）

「阪急」（オリックス）

「大東京」（消滅）

「名古屋金鯱」（消滅）

「東京セネタース」（消滅）

３６年４月２９日に、米国遠征中の巨人を除いた６球団が集結。甲子園球場で「第１回日本職業野球リーグ戦」を行った。記念すべき初戦は、名古屋が８−５で大東京に勝利した。

大会は５月５日まで行われ、東京セネタースが４勝１敗で初の覇者となった。以下、金鯱３勝１敗１分け、タイガース３勝２敗、阪急２勝３敗、名古屋２勝３敗、大東京４敗１分け。タイガースの藤井勇が打率．５２６で首位打者を獲得した。７日間で１万９１６４人の観衆が集まったという。

ここから９０年が過ぎた。野球は押しも押されもせぬ、わが国最高の人気スポーツに育った。戦争、災害、そしてはやり病…。さまざまな障害を乗り越え、プロ野球は続いてきた。先人たちは天国で現在の隆盛を、どんな思いで眺めているだろう。（デイリースポーツ・高野 勲）

答え １９３６年４月２９日