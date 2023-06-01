2025年4月期にフジテレビ系で放送された木曜劇場『波うららかに、めおと日和』の続編が、2026年秋に放送されることが決定した。

参考：『波うららかに、めおと日和』2025年大ヒットの必然 “ヒットメイカー”平野眞が語る現在地

累計発行部数250万部を突破している西香はちによる同名コミック（講談社刊）をドラマ化した本作は、昭和11年を舞台に交際ゼロ日婚からスタートする、歯がゆくも愛らしい“新婚夫婦の甘酸っぱい時間”を描く昭和新婚ラブコメ。前作はフジテレビ系木曜劇場枠にて2025年4月24日から6月26日まで全10話で放送され、東京ドラマアウォード2025などを受賞した。

続編でも、芳根京子がなつ美、本田響矢が瀧昌をそれぞれ続投し、約1年ぶりに再共演。前作の昭和11年から1年を経て、続編では昭和12年の物語が紡がれる。脚本は泉澤陽子、演出は平野眞が続投する。

あわせて公開されたティザービジュアルでは、昭和レトロなタッチの似顔絵で描かれたなつ美（芳根京子）と瀧昌（本田響矢）の姿が。背景には、前作の名シーンの数々がフィルム調で1コマずつ描かれている。さらに、生瀬勝久演じる活動弁士の姿とともに「時は昭和十二年、二人の恋のお話の続きでございます。」という語り部のセリフが添えられている。

■芳根京子（江端なつ美役）コメント・「続編」決定を聞いたときの心境SNSで受賞の発表があるたびに、皆さまから“続編待ってます”というお声をたくさんいただいていたので、私自身も同じ気持ちで、心の中で願いながら、うずうずして待っていました（笑）。私にとって、“続編”という経験が初めてなので、すごく未知の世界に飛び込むような感覚です。楽しみな気持ちと、皆さまに前作のように受け入れていただけるのかなという緊張感で、今は少しふわふわした気持ちです。でも、あの撮影期間は本当に幸せな時間でした。私たちが“愛よ届け！”と込めた想いを、皆さまがSNSなどを通じて、大きな愛で返してくださる。そんな“愛のキャッチボール”ができたあの日々をまた経験できるのだと思うと、すごく胸が高鳴っています。

・改めて前作の放送を振り返ってちょうど昨年の4月期に放送されてから1年がたつのに、今でもついこの前のことのように感想を届けてくださる方がたくさんいらっしゃって、皆さまの変わらぬ熱量に驚いています。それって、本当に幸せなことですよね。実は、前作の撮影時はハードな時期でもあったのですが、本当に皆さまからの応援の声があったからこそ、あの場に立って踏ん張ることができました。皆さまのおかげで走りきれた作品だと思っているので、またこうして新しい形で恩返しできるのがうれしいです。

・視聴者へメッセージまずは何より、“お待たせしました！”という気持ちが一番強いです。私自身、まだどんな物語になるのかは詳しく分かっていないのですが、あの時の“うぶキュン”は絶対に保証します！と、自分たちにも気合を入れています（笑）。とにかくパワーアップして帰ってこられるよう、あの時の情熱を忘れずに、皆さまに再びステキな時間をお届けしたいです。そして、今ならまだ間に合うということで…（笑）、皆さまが原作の中で“観たい！”と思うシーンやエピソードを、ぜひ『#めおと日和』で発信してみてください。秋の放送まで、忘れずに待っていただけたらうれしいです。よろしくお願いします！

■本田響矢（江端瀧昌役）コメント・「続編」決定を聞いたときの心境昨年、どの現場に行っても“『めおと日和』観たよ”“すごく良かったよ”と声をかけていただけるくらい、本当にたくさんの反響をいただきました。僕自身、役者としても人としても成長させていただけた、大切で大好きな作品です。こうしてまた、あの最終回の後の物語を生きられるということに、すごくワクワクしています。

・改めて前作の放送を振り返って放送当時、“このドラマを観ることが毎日のエネルギーになっています”というお声をいただくことが多くて、僕たちも撮影しながらその言葉に励まされ、力に変えていました。皆さまの声が現場のエネルギーになるという、ステキな相乗効果があったなと感じています。最近でもサブスクなどで観返してくださる方がいたり、ずっと心に残る作品を作れたのかなと思うと、役者として本当に光栄です。SNSでトレンドに上がるたびに僕もすごくうれしかったですし、実は僕も皆さんと一緒に“めおとロス”していた一人なので（笑）、続編が決まったことは本当に幸せです。

・視聴者へメッセージ戦争の気配を背後に感じながらも、日々の小さな幸せを“当たり前じゃない”と大切に過ごす登場人物たちが、僕は大好きでした。前作の昭和11年から、次は昭和12年が舞台になります。世界的にも激動の時期に入る中で、その波がなつ美さんや瀧昌、そして家族にどう影響していくのか。僕自身、楽しみな気持ちと少しドキドキする思いが入り交じっています。そして、またあの軍服に袖を通すと、きっと背筋がスッと伸びると思います。皆さんが観たいと思ってくださっている『めおと日和』の空気感を大切に、期待に応えられるよう精いっぱい努めますので、どんな形で二人が帰ってくるのか、ぜひ楽しみに待っていてください。

■宋ハナ（プロデューサー）コメント『波うららかに、めおと日和』続編の制作が決定いたしました。皆さまの温かなご声援に支えられ、この決定に至りましたこと、心より感謝申し上げます。前作では、何気ない日常の中にある小さな幸せや、言葉にしきれない想いを、（なつ美と瀧昌の）夫婦の時間を通して描いてまいりました。続編では、二人が“夫婦として次の段階”へ進む中で、環境の変化や新たな出会いを通じ、より深く、より温かく“共に生きること”を描いていきたいと考えております。少しずつ変わっていく日々の中で、それでも変わらずにそばにいるということ、その尊さと揺らぎを、改めて皆さまにお届けできれば幸いです。夫婦であることはゴールではなく、日々の中で何度も“選び直していくこと”。その時間を、本作の続編を快諾してくださった（原作者の）西香はち先生とも引き続き丁寧にコミュニケーションを重ねながら、丁寧に紡いでまいります。2026年秋の放送を、ぜひ楽しみにお待ちください！（文＝リアルサウンド編集部）