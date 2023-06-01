芳根京子×本田響矢『波うららかに、めおと日和』続編放送決定「お待たせしました！」 舞台は1年後【コメント全文】
俳優の芳根京子が主演を務め、本田響矢が共演し、2025年4月期フジテレビ系木曜劇場で放送された『波うららかに、めおと日和』の続編が秋に放送されることが29日、発表された。昭和11年の春から始まった前作から１年の月日を経て、続編の舞台は昭和12年となり、新たな夫婦の恋物語を描く。
【写真】一生推せます…笑顔でハートポーズを決める芳根京子＆本田響矢
本作は、累計250万部を突破した西香はち氏による人気コミックス（講談社『コミックDAYS』連載）を実写化したハートフル・昭和新婚ラブコメ。前作では、昭和11年を舞台に、主人公の江端なつ美（芳根）と、その夫で帝国海軍に勤める江端瀧昌（本田）の新婚夫婦の歯がゆくも愛らしい“甘酸っぱい時間”を丁寧に描いた。手を取り合うことすらままならない初々しい姿は、放送のたびにSNSでトレンド入りを果たすなど、日本中に“うぶキュン”の嵐を巻き起こした。
『東京ドラマアウォード2025』『Filmarks Awards2025』などといった名だたる賞を受賞し、多くのファンを魅了した本作が、熱い要望に応える形で「続編」として秋に帰ってくる。お茶の間を再び席巻する2人の物語に、期待が高まる。約1年ぶりの再共演となる2人が、少しずつ歩みを始めた“江端夫婦”のその後を、より深く、より愛おしく描き出す。
制作決定を受け、芳根は「心の中で願いながら、うずうずして待っていました（笑）。私にとって、“続編”という経験が初めてなので、すごく未知の世界に飛び込むような感覚です」と、期待と緊張が入り交じる心境を告白。前作を振り返り、「あの撮影期間は本当に幸せな時間でした。私たちが“愛よ届け！”と込めた想いを、皆さまがSNSなどを通じて、大きな愛で返してくださる。そんな“愛のキャッチボール”ができたあの日々をまた経験できるのだと思うと、すごく胸が高鳴っています」と視聴者への深い感謝を口にした。さらに「まずは何より、“お待たせしました！”という気持ちが一番強いです。私自身、まだどんな物語になるのかは詳しく分かっていないのですが、あの時の“うぶキュン”は絶対に保証します！と、自分たちにも気合を入れています（笑）。とにかくパワーアップして帰ってこられるよう、あの時の情熱を忘れずに、皆さまに再びステキな時間をお届けしたいです」と意気込みを語った。
本田は「僕自身、役者としても人としても成長させていただけた、大切で大好きな作品です。こうしてまた、あの最終回の後の物語を生きられるということに、すごくワクワクしています」と喜びのコメント。「実は僕も皆さんと一緒に“めおとロス”していた1人（笑）」と明かす本田は、続編について、「世界的にも激動の時期に入る中で、その波がなつ美さんや瀧昌、そして家族にどう影響していくのか。僕自身、楽しみな気持ちと少しドキドキする思いが入り交じっています」と、新たな物語への予感を語る。最後に、「またあの軍服に袖を通すと、きっと背筋がスッと伸びると思います。皆さんが観たいと思ってくださっている『めおと日和』の空気感を大切に、期待に応えられるよう精いっぱい努めますので、どんな形で2人が帰ってくるのか、ぜひ楽しみに待っていてください」と、ファンへ熱いメッセージを送った。
また、なつ美と瀧昌が描かれた、温かなティザービジュアルも公開された。昭和レトロなタッチの似顔絵で描かれた2人は、これから始まる新たな物語への期待を感じさせる、和やかで晴れやかな表情を浮かべている。背景には、前作で2人が移りゆく季節とともに歩み、心を通わせてきた名シーンの数々をフィルム調で1コマずつ丁寧に写し出している。2人の“甘い想い出”が今にも画面いっぱいにあふれ出しそうな、情緒豊かな仕上がりになっている。
さらに、生瀬勝久演じる活動弁士の姿とともに添えられているのは、「時は昭和十二年、二人の恋のお話の続きでございます」という語り部のせりふ。昭和11年の春から始まった前作から1年の月日を経て、続編では昭和12年の物語がつむがれる。日常のささやかな幸せと、たくさんの喜びを届けてくれた2人が、少しずつ大人になって帰ってくる姿が見どころとなる。
昨年、日本中に温かな感動とトキメキに心を揺さぶられた『波うららかに、めおと日和』が、ついに2026年秋、再始動する。前作の爽やかな春の風から一転、本作で描かれるのは、黄金色に色づく景色のように、より深みを増していく2人の甘い時間。舞台となる“昭和12年”でも、なつ美と瀧昌のどこまでも初々しく、もどかしい姿は変わらない。しかし、共に歩んできた歳月の分だけ成長した2人の新しい一面も、秋の夜長を彩る楽しみとして目にできるはず。再びお茶の間を優しく包み込む『めおと日和』。ドラマ公式SNSでは、放送に向けて撮影の裏側や、ここでしか見られないオフショット、特別動画なども随時届ける予定。澄んだ秋空のように穏やかで、愛おしい“恋”の続きを、楽しみに待ちたい。
【コメント全文】
■芳根京子
――「続編」決定を聞いたときの心境は。
SNSで受賞の発表があるたびに、皆さまから“続編待ってます”というお声をたくさんいただいていたので、私自身も同じ気持ちで、心の中で願いながら、うずうずして待っていました（笑）。私にとって、“続編”という経験が初めてなので、すごく未知の世界に飛び込むような感覚です。楽しみな気持ちと、皆さまに前作のように受け入れていただけるのかなという緊張感で、今は少しふわふわした気持ちです。でも、あの撮影期間は本当に幸せな時間でした。私たちが“愛よ届け！”と込めた想いを、皆さまがSNSなどを通じて、大きな愛で返してくださる。そんな“愛のキャッチボール”ができたあの日々をまた経験できるのだと思うと、すごく胸が高鳴っています。
――改めて前作の放送を振り返っていかがですか。
ちょうど昨年の4月期に放送されてから1年がたつのに、今でもついこの前のことのように感想を届けてくださる方がたくさんいらっしゃって、皆さまの変わらぬ熱量に驚いています。それって、本当に幸せなことですよね。実は、前作の撮影時はハードな時期でもあったのですが、本当に皆さまからの応援の声があったからこそ、あの場に立って踏ん張ることができました。皆さまのおかげで走りきれた作品だと思っているので、またこうして新しい形で恩返しできるのがうれしいです。
――視聴者の皆さまへメッセージを。
まずは何より、“お待たせしました！”という気持ちが一番強いです。私自身、まだどんな物語になるのかは詳しく分かっていないのですが、あの時の“うぶキュン”は絶対に保証します！と、自分たちにも気合を入れています（笑）。とにかくパワーアップして帰ってこられるよう、あの時の情熱を忘れずに、皆さまに再びステキな時間をお届けしたいです。そして、今ならまだ間に合うということで…（笑）、皆さまが原作の中で“観たい！”と思うシーンやエピソードを、ぜひ『#めおと日和』で発信してみてください。秋の放送まで、忘れずに待っていただけたらうれしいです。よろしくお願いします！
■本田響矢
――「続編」決定を聞いたときの心境は。
昨年、どの現場に行っても“『めおと日和』観たよ”“すごく良かったよ”と声をかけていただけるくらい、本当にたくさんの反響をいただきました。僕自身、役者としても人としても成長させていただけた、大切で大好きな作品です。こうしてまた、あの最終回の後の物語を生きられるということに、すごくワクワクしています。
――改めて前作の放送を振り返っていかがですか。
放送当時、“このドラマを観ることが毎日のエネルギーになっています”というお声をいただくことが多くて、僕たちも撮影しながらその言葉に励まされ、力に変えていました。皆さまの声が現場のエネルギーになるという、ステキな相乗効果があったなと感じています。最近でもサブスクなどで観返してくださる方がいたり、ずっと心に残る作品を作れたのかなと思うと、役者として本当に光栄です。SNSでトレンドに上がるたびに僕もすごくうれしかったですし、実は僕も皆さんと一緒に“めおとロス”していた1人なので（笑）、続編が決まったことは本当に幸せです。
――視聴者の皆さまへメッセージを。
戦争の気配を背後に感じながらも、日々の小さな幸せを“当たり前じゃない”と大切に過ごす登場人物たちが、僕は大好きでした。前作の昭和11年から、次は昭和12年が舞台になります。世界的にも激動の時期に入る中で、その波がなつ美さんや瀧昌、そして家族にどう影響していくのか。僕自身、楽しみな気持ちと少しドキドキする思いが入り交じっています。そして、またあの軍服に袖を通すと、きっと背筋がスッと伸びると思います。皆さんが観たいと思ってくださっている『めおと日和』の空気感を大切に、期待に応えられるよう精いっぱい努めますので、どんな形で2人が帰ってくるのか、ぜひ楽しみに待っていてください。
■宋ハナ氏（プロデューサー）
『波うららかに、めおと日和』続編の制作が決定いたしました。皆さまの温かなご声援に支えられ、この決定に至りましたこと、心より感謝申し上げます。前作では、何気ない日常の中にある小さな幸せや、言葉にしきれない想いを、（なつ美と瀧昌の）夫婦の時間を通して描いてまいりました。続編では、2人が“夫婦として次の段階”へ進む中で、環境の変化や新たな出会いを通じ、より深く、より温かく“共に生きること”を描いていきたいと考えております。少しずつ変わっていく日々の中で、それでも変わらずにそばにいるということ、その尊さと揺らぎを、改めて皆さまにお届けできれば幸いです。夫婦であることはゴールではなく、日々の中で何度も“選び直していくこと”。その時間を、本作の続編を快諾してくださった（原作者の）西香はち先生とも引き続き丁寧にコミュニケーションを重ねながら、丁寧につむいでまいります。2026年秋の放送を、ぜひ楽しみにお待ちください！
【写真】一生推せます…笑顔でハートポーズを決める芳根京子＆本田響矢
本作は、累計250万部を突破した西香はち氏による人気コミックス（講談社『コミックDAYS』連載）を実写化したハートフル・昭和新婚ラブコメ。前作では、昭和11年を舞台に、主人公の江端なつ美（芳根）と、その夫で帝国海軍に勤める江端瀧昌（本田）の新婚夫婦の歯がゆくも愛らしい“甘酸っぱい時間”を丁寧に描いた。手を取り合うことすらままならない初々しい姿は、放送のたびにSNSでトレンド入りを果たすなど、日本中に“うぶキュン”の嵐を巻き起こした。
制作決定を受け、芳根は「心の中で願いながら、うずうずして待っていました（笑）。私にとって、“続編”という経験が初めてなので、すごく未知の世界に飛び込むような感覚です」と、期待と緊張が入り交じる心境を告白。前作を振り返り、「あの撮影期間は本当に幸せな時間でした。私たちが“愛よ届け！”と込めた想いを、皆さまがSNSなどを通じて、大きな愛で返してくださる。そんな“愛のキャッチボール”ができたあの日々をまた経験できるのだと思うと、すごく胸が高鳴っています」と視聴者への深い感謝を口にした。さらに「まずは何より、“お待たせしました！”という気持ちが一番強いです。私自身、まだどんな物語になるのかは詳しく分かっていないのですが、あの時の“うぶキュン”は絶対に保証します！と、自分たちにも気合を入れています（笑）。とにかくパワーアップして帰ってこられるよう、あの時の情熱を忘れずに、皆さまに再びステキな時間をお届けしたいです」と意気込みを語った。
本田は「僕自身、役者としても人としても成長させていただけた、大切で大好きな作品です。こうしてまた、あの最終回の後の物語を生きられるということに、すごくワクワクしています」と喜びのコメント。「実は僕も皆さんと一緒に“めおとロス”していた1人（笑）」と明かす本田は、続編について、「世界的にも激動の時期に入る中で、その波がなつ美さんや瀧昌、そして家族にどう影響していくのか。僕自身、楽しみな気持ちと少しドキドキする思いが入り交じっています」と、新たな物語への予感を語る。最後に、「またあの軍服に袖を通すと、きっと背筋がスッと伸びると思います。皆さんが観たいと思ってくださっている『めおと日和』の空気感を大切に、期待に応えられるよう精いっぱい努めますので、どんな形で2人が帰ってくるのか、ぜひ楽しみに待っていてください」と、ファンへ熱いメッセージを送った。
また、なつ美と瀧昌が描かれた、温かなティザービジュアルも公開された。昭和レトロなタッチの似顔絵で描かれた2人は、これから始まる新たな物語への期待を感じさせる、和やかで晴れやかな表情を浮かべている。背景には、前作で2人が移りゆく季節とともに歩み、心を通わせてきた名シーンの数々をフィルム調で1コマずつ丁寧に写し出している。2人の“甘い想い出”が今にも画面いっぱいにあふれ出しそうな、情緒豊かな仕上がりになっている。
さらに、生瀬勝久演じる活動弁士の姿とともに添えられているのは、「時は昭和十二年、二人の恋のお話の続きでございます」という語り部のせりふ。昭和11年の春から始まった前作から1年の月日を経て、続編では昭和12年の物語がつむがれる。日常のささやかな幸せと、たくさんの喜びを届けてくれた2人が、少しずつ大人になって帰ってくる姿が見どころとなる。
昨年、日本中に温かな感動とトキメキに心を揺さぶられた『波うららかに、めおと日和』が、ついに2026年秋、再始動する。前作の爽やかな春の風から一転、本作で描かれるのは、黄金色に色づく景色のように、より深みを増していく2人の甘い時間。舞台となる“昭和12年”でも、なつ美と瀧昌のどこまでも初々しく、もどかしい姿は変わらない。しかし、共に歩んできた歳月の分だけ成長した2人の新しい一面も、秋の夜長を彩る楽しみとして目にできるはず。再びお茶の間を優しく包み込む『めおと日和』。ドラマ公式SNSでは、放送に向けて撮影の裏側や、ここでしか見られないオフショット、特別動画なども随時届ける予定。澄んだ秋空のように穏やかで、愛おしい“恋”の続きを、楽しみに待ちたい。
【コメント全文】
■芳根京子
――「続編」決定を聞いたときの心境は。
SNSで受賞の発表があるたびに、皆さまから“続編待ってます”というお声をたくさんいただいていたので、私自身も同じ気持ちで、心の中で願いながら、うずうずして待っていました（笑）。私にとって、“続編”という経験が初めてなので、すごく未知の世界に飛び込むような感覚です。楽しみな気持ちと、皆さまに前作のように受け入れていただけるのかなという緊張感で、今は少しふわふわした気持ちです。でも、あの撮影期間は本当に幸せな時間でした。私たちが“愛よ届け！”と込めた想いを、皆さまがSNSなどを通じて、大きな愛で返してくださる。そんな“愛のキャッチボール”ができたあの日々をまた経験できるのだと思うと、すごく胸が高鳴っています。
――改めて前作の放送を振り返っていかがですか。
ちょうど昨年の4月期に放送されてから1年がたつのに、今でもついこの前のことのように感想を届けてくださる方がたくさんいらっしゃって、皆さまの変わらぬ熱量に驚いています。それって、本当に幸せなことですよね。実は、前作の撮影時はハードな時期でもあったのですが、本当に皆さまからの応援の声があったからこそ、あの場に立って踏ん張ることができました。皆さまのおかげで走りきれた作品だと思っているので、またこうして新しい形で恩返しできるのがうれしいです。
――視聴者の皆さまへメッセージを。
まずは何より、“お待たせしました！”という気持ちが一番強いです。私自身、まだどんな物語になるのかは詳しく分かっていないのですが、あの時の“うぶキュン”は絶対に保証します！と、自分たちにも気合を入れています（笑）。とにかくパワーアップして帰ってこられるよう、あの時の情熱を忘れずに、皆さまに再びステキな時間をお届けしたいです。そして、今ならまだ間に合うということで…（笑）、皆さまが原作の中で“観たい！”と思うシーンやエピソードを、ぜひ『#めおと日和』で発信してみてください。秋の放送まで、忘れずに待っていただけたらうれしいです。よろしくお願いします！
■本田響矢
――「続編」決定を聞いたときの心境は。
昨年、どの現場に行っても“『めおと日和』観たよ”“すごく良かったよ”と声をかけていただけるくらい、本当にたくさんの反響をいただきました。僕自身、役者としても人としても成長させていただけた、大切で大好きな作品です。こうしてまた、あの最終回の後の物語を生きられるということに、すごくワクワクしています。
――改めて前作の放送を振り返っていかがですか。
放送当時、“このドラマを観ることが毎日のエネルギーになっています”というお声をいただくことが多くて、僕たちも撮影しながらその言葉に励まされ、力に変えていました。皆さまの声が現場のエネルギーになるという、ステキな相乗効果があったなと感じています。最近でもサブスクなどで観返してくださる方がいたり、ずっと心に残る作品を作れたのかなと思うと、役者として本当に光栄です。SNSでトレンドに上がるたびに僕もすごくうれしかったですし、実は僕も皆さんと一緒に“めおとロス”していた1人なので（笑）、続編が決まったことは本当に幸せです。
――視聴者の皆さまへメッセージを。
戦争の気配を背後に感じながらも、日々の小さな幸せを“当たり前じゃない”と大切に過ごす登場人物たちが、僕は大好きでした。前作の昭和11年から、次は昭和12年が舞台になります。世界的にも激動の時期に入る中で、その波がなつ美さんや瀧昌、そして家族にどう影響していくのか。僕自身、楽しみな気持ちと少しドキドキする思いが入り交じっています。そして、またあの軍服に袖を通すと、きっと背筋がスッと伸びると思います。皆さんが観たいと思ってくださっている『めおと日和』の空気感を大切に、期待に応えられるよう精いっぱい努めますので、どんな形で2人が帰ってくるのか、ぜひ楽しみに待っていてください。
■宋ハナ氏（プロデューサー）
『波うららかに、めおと日和』続編の制作が決定いたしました。皆さまの温かなご声援に支えられ、この決定に至りましたこと、心より感謝申し上げます。前作では、何気ない日常の中にある小さな幸せや、言葉にしきれない想いを、（なつ美と瀧昌の）夫婦の時間を通して描いてまいりました。続編では、2人が“夫婦として次の段階”へ進む中で、環境の変化や新たな出会いを通じ、より深く、より温かく“共に生きること”を描いていきたいと考えております。少しずつ変わっていく日々の中で、それでも変わらずにそばにいるということ、その尊さと揺らぎを、改めて皆さまにお届けできれば幸いです。夫婦であることはゴールではなく、日々の中で何度も“選び直していくこと”。その時間を、本作の続編を快諾してくださった（原作者の）西香はち先生とも引き続き丁寧にコミュニケーションを重ねながら、丁寧につむいでまいります。2026年秋の放送を、ぜひ楽しみにお待ちください！