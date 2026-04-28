政府は２９日付で、２０２６年春の叙勲受章者３８７５人（うち女性４４５人）を発表した。

発令も同日付。

旭日大綬章は、文部科学相などを歴任した中川正春さん（７５）、厚生労働相などを歴任した根本匠さん（７５）ら１０人が選ばれた。瑞宝大綬章は、元内閣法制局長官の近藤正春さん（７０）が受章した。

芸術文化の分野では、漫画家の里中満智子さん（７８）、アニメーション監督の富野由悠季さん（８４）らが旭日中綬章に選ばれた。静岡犯罪被害者支援センター理事長の白井孝一さん（８２）らには旭日双光章が贈られた。

外国人叙勲の受章者は４８か国・地域の９４人（うち女性３２人）で、元米海兵隊総司令官のデイビッド・バーガーさん（６６）らが旭日大綬章を受章した。

大綬章親授式と重光章伝達式は、５月１２日に行われる。

「自分の表現」探る充実の日々

漫画家・里中満智子さん ７８

先達の漫画に憧れて創作を始めた頃を昨日のことのように覚えている。１６歳のデビューから６２年。「憧れても決して模倣にならないように自分の表現を探る道のりは、厳しくても充実した日々でした」と振り返る。

「明日は今日よりも成長していたい」と願い続ける漫画家生活だった。悩みながら激しい愛を貫く少女たちを描いた「アリエスの乙女たち」、持統天皇の生涯を題材に、３０年以上かけて完結させた大作「天上の虹」。１作ごとに自身の作品世界と漫画の可能性を押し広げてきた。

大人に理解されず、「マンガ家になりたいと口に出すことは勇気が必要」だった漫画は、今や世界中で愛される。日本漫画家協会の理事長として、後進への思いも大きい。今回の受章が「若い人たちの励みとなって、厳しい道のりを切り開くささやかな力になれたら」。

次回作「絶対傑作になる」

アニメーション監督・富野由悠季さん ８４

「機動戦士ガンダム」「伝説巨神イデオン」など、テレビや映画で数々の名作を生み出してきた。「裏方の仕事をやってきた自分がこういう形で顕彰されたことはうれしいと同時に、後進の励みになる」と喜びを語る。

日大芸術学部卒業後、手塚治虫が率いる虫プロダクションに入社。「鉄腕アトム」の演出を経てフリーとなり、「海のトリトン」の監督などを務めた。１９７９年から始まった「ガンダム」シリーズは、人類の生と死、愛などを、妥協のない描写と巧みなセリフ回しで表現し、今もファンを増やし続けている。「発表した作品は集まってくれたスタッフによる手仕事のたまものだった」と感謝を述べる。

創作で大事にしてきたことは「子どもたちにうそを言わないこと」。次回作の準備を進めていると明かし、「これは絶対傑作になる」。力強く語った。

苦しみに寄り添い３０年

静岡犯罪被害者支援センター理事長・白井孝一さん ８２

「被害者に朝日ふたすじさしにけり」。犯罪被害者の権利確立に力を尽くしておよそ３０年。受章が、被害者の苦しみに社会が改めて目を向ける機会になってほしいとの思いから、「旭日双光」に掛けて詠んだ。

静岡県の貧しい家庭に生まれ、弁護士となって薬害や労働などの問題に取り組んだ。社会的弱者を救いたいと被害者支援にも心血を注ぎ、地元への支援センター設立を実現させた。

被害者と向き合う時は、一人ひとりの話をじっくり聞いて気持ちをくみ取ることを心がける。自身も１２年前、息子を交通事故で亡くし被害者遺族に。身をもって苦しみを体感した。

「全国犯罪被害者の会（あすの会）」を創設した岡村勲弁護士が昨年２月に死去し、遺志を継いで「新あすの会」代表幹事に就いた。「支援には課題が残る。（受章を）制度の改革や充実に生かしたい」と語った。