◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）

巨人・則本昂大投手（３５）の移籍後初勝利はまたしてもお預けとなった。今季４試合目の先発は、本拠・東京Ｄでの初登板。しかし５回でともに移籍後ワーストとなる１２安打６失点と赤ヘル打線に打ち崩され、２敗目を喫した。チームは広島・床田に８回まで３安打、得点はキャベッジのソロだけと捉え切れず、大敗して連勝は２でストップ。ゴールデンウィーク（ＧＷ）９連戦は黒星スタートとなった。

ベンチに腰掛け、ぼう然とグラウンドを見つめた。則本が猛打の前に屈した。ともに移籍後ワーストの１２安打６失点。ＧＷ９連戦の初戦を託されたが、５回９８球でマウンドを譲り、移籍後初白星はまた持ち越し。「先制点を与えたこと、ビッグイニングをつくってしまったこと、長い回を投げられなかったこと。とにかく反省点が多い投球になってしまい申し訳ないです」と２敗目に肩を落とした。

今季４度目の先発にして東京Ｄ初登板。岸田と初バッテリーを組み、２回までは無失点。しかし３回、菊池の適時打など一挙３安打を集中され２失点。防ぎたかった先制点を与えた。さらに５回。１死から連打で一、二塁を招き、坂倉に右翼席への３ランを被弾。外角狙いの直球が完全に逆球となった。前の打席の適時二塁打と合わせ４打点。広島の４番に打ち砕かれた。

前半戦最初のヤマ場となる大型連戦の１戦目。中継ぎにかかる負担や今後の流れに影響を及ぼす重要な役割であることは理解していた。結果は２戦連続の２ケタ被安打。最速１４９キロの直球はバラつきが目立ち「出力が少し落ちた部分もあった。原因を突き止めたい。先発は継続して長い回を投げられないと、年間通して結果を出すことはできない」。内海投手コーチも「追い込んでからの決め球が左右高低に投げきれてない」と修正を促した。

引き分けを挟み直近４試合連続で勝ちのなかった５位・広島に大量失点。阿部監督にも「もう少し（相手に）意識させる球があればいいのかなというのは、見ていて感じました」と宿題を課された。ＦＡで加入し開幕から３登板で防御率１・５０とゲームメイク能力が光っていた右腕。「９連戦の頭で迷惑をかけたし、内容はシーズンに入って一番良くなかった。なぜそうなったのかを見つめ直して、次（に）チームが勝てるように答えを見つけたい」。エース山崎らが不在の中でローテ陣には欠かせない戦力。ここで一度、足元を固め直す。（堀内 啓太）