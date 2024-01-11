◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―０ＤｅＮＡ（２８日・バンテリンドーム）

中日・金丸が圧巻の投球で難敵を倒した。７回３安打無失点、無四球で２勝目。連続三振で立ち上がり、５回１死まで無安打を続けた。７日の今季初対戦で敗れたＤｅＮＡには、昨季も５試合で０勝４敗。うち３敗が東との投げ合いだったが「表には出さず、心の中は絶対に勝つという気持ちで」と、ついにセ・リーグ屈指の左腕に勝った。

通算２０度目の登板で初の無失点。これまでも自責０はあったが「メリハリですね。打たせるところは打たせ、三振を取るところは取る集中力」と成長を実感した。その緩急は、東との勝負から学んだもの。チームも、このカードは昨季８勝１７敗。特にバンテリンＤは７連敗でシーズンを終えていたが、今季初戦で呪縛を解いた。

連勝が４に伸び「流れに乗れた」と金丸。試合前には、松中打撃統括コーチがベンチに「盛り塩」を供えた。６連敗を止めた２４日から連勝を支えたお守り。２７日に球場スタッフにより撤去される誤算もあったが、“清め直し”で加速した。（安藤 理）