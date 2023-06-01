遊園地のアトラクションでケーブル外れ子どもたち危機一髪　5メートルの高さに宙づりに　悲鳴上がるも手を振り無事伝える　スペイン

スペインの遊園地で、子ども2人が乗ったアトラクションのケーブルが外れ、座席が柱に衝突する事故が起きた。座席は約5メートルの高さで宙づりとなり、子どもたちは病院に搬送された。警察は事故原因を詳しく調べている。

遊具のケーブルが突然外れる

スペインの遊園地にあるアトラクションで、座席には子ども2人が乗っている。勢いよく空に打ち上げられると、次の瞬間にケーブルの片方がはずれ、柱に激しく衝突した。

子どもたちが乗ったまま、約5メートルの高さで宙づりになってしまった。ぶつかった瞬間を見ると、部品が外れて落下してきたのがわかる。

事故が起きた4月24日は、春祭りの最中だった。このアトラクションは、祭りに合わせて設置されたもので、伸び縮みするケーブルの力で、座席が時速160キロで高さ90メートルまで打ち上げられる設計となっている。

現場は騒然としたが、乗っていた子どもたちは、身ぶりで無事だと周囲に知らせ、その後病院に運ばれた。警察が詳しい事故の原因を調べている。

（「イット！」 4月28日放送より）