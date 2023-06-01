NY株式28日（NY時間15:14）（日本時間04:14）
ダウ平均　　　49135.53（-32.26　-0.07%）
ナスダック　　　24693.45（-193.65　-0.78%）
CME日経平均先物　59210（大証終比：-810　-1.37%）

欧州株式28日終値
英FT100　 10332.79（+11.70　+0.11%）
独DAX　 24018.26（-65.27　-0.27%）
仏CAC40　 8104.09（-37.83　-0.46%）

米国債利回り
2年債　 　3.840（+0.043）
10年債　 　4.352（+0.012）
30年債　 　4.940（-0.006）
期待インフレ率　 　2.453（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.067（+0.034）
英　国　　5.006（+0.034）
カナダ　　3.516（+0.014）
豪　州　　5.025（+0.049）
日　本　　2.464（0.000）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝99.91（+3.54　+3.67%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4609.40（-84.30　-1.80%）

ビットコイン（ドル）
76079.56（-888.93　-1.15%）
（円建・参考値）
1214万3059円（-141882　-1.15%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ