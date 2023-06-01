ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅安 シカゴ日経平均先物は５万９２１０円
NY株式28日（NY時間15:14）（日本時間04:14）
ダウ平均 49135.53（-32.26 -0.07%）
ナスダック 24693.45（-193.65 -0.78%）
CME日経平均先物 59210（大証終比：-810 -1.37%）
欧州株式28日終値
英FT100 10332.79（+11.70 +0.11%）
独DAX 24018.26（-65.27 -0.27%）
仏CAC40 8104.09（-37.83 -0.46%）
米国債利回り
2年債 3.840（+0.043）
10年債 4.352（+0.012）
30年債 4.940（-0.006）
期待インフレ率 2.453（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.067（+0.034）
英 国 5.006（+0.034）
カナダ 3.516（+0.014）
豪 州 5.025（+0.049）
日 本 2.464（0.000）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝99.91（+3.54 +3.67%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4609.40（-84.30 -1.80%）
ビットコイン（ドル）
76079.56（-888.93 -1.15%）
（円建・参考値）
1214万3059円（-141882 -1.15%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49135.53（-32.26 -0.07%）
ナスダック 24693.45（-193.65 -0.78%）
CME日経平均先物 59210（大証終比：-810 -1.37%）
欧州株式28日終値
英FT100 10332.79（+11.70 +0.11%）
独DAX 24018.26（-65.27 -0.27%）
仏CAC40 8104.09（-37.83 -0.46%）
米国債利回り
2年債 3.840（+0.043）
10年債 4.352（+0.012）
30年債 4.940（-0.006）
期待インフレ率 2.453（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.067（+0.034）
英 国 5.006（+0.034）
カナダ 3.516（+0.014）
豪 州 5.025（+0.049）
日 本 2.464（0.000）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝99.91（+3.54 +3.67%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4609.40（-84.30 -1.80%）
ビットコイン（ドル）
76079.56（-888.93 -1.15%）
（円建・参考値）
1214万3059円（-141882 -1.15%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ