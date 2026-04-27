ボートレース芦屋の「ゴールデンウィーク特選」は28日、4日間の予選が終了。29日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。注目レースは10Rだ。

予選3位通過の高倉が優出一番乗りを狙う。初日ドリーム戦こそ5着も、残る6戦は3勝2着2本3着1本と安定感が光る。舟足も伸び中心に軽快な仕上がり。しっかりスタート持たせて逃げ切る。ただ、強敵もそろった。松田大は差し、捲りの両面策で。パワー負けない稗田、中も展開次第では突き抜けまで。

＜1＞高倉和士 足自体はいいと思います。ただ、体感がしっくりきていない。握り込みとか、出口の立ち上がりとか。いいところを探していきます。

＜2＞松田大志郎 調整はいろいろと試しながらいっている。どの調整でもバテないし、エンジンは手前系でいい。また枠や相手関係を考えながら調整する。

＜3＞稗田聖也 何もしていない。風が強くて1マークは舟が暴れてしまったが、足は変わっていない。いい人と同じぐらい。

＜4＞中亮太 伸びてくれたらいいなと思って調整したけど、出足、回り足は落ちていない。ずっと乗りやすいしエンジンがいい。

＜5＞池田剛規 ターン回りは分からなかったけど、チルト0.5に上げて伸びで下がらなくなった。3日目よりはいいし、これで調整していくと思う。

＜6＞岡村将也 出足が重かったし、バックも1番（原田才一郎）の方が良さそうだった。3日目のスムーズな感じに持っていけるようにペラ調整します。