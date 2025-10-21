お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の松尾駿（43）が28日に放送されたTBS系「THE神業チャレンジ」（後7・00）に出演。タコの寿司が食べられない理由を明かした。

番組恒例企画「ニセモノを見破れ!神業フェイク」が放送された。今回は回転寿司チェーン店「スシロー」を舞台に、チョコレートプラネットらが挑戦した。

1stステージではレーンに流れてくる6皿（たこ、えびチーズマヨ炙り、コーン軍艦、大型生本ずわい蟹、厳選まぐろ赤身、国産ほたて貝柱）の中で和菓子フェイクとなっている一つを見破れるかに挑んだ。

松尾がフェイクだと予想したのは一番最初に流れてきた「たこ」。その理由は「目が慣れていないうちにフェイクを回してきてるんじゃないか」と説明した。

さらに、「たこって…あんまり食べないのよ。回転寿司で」とし「何でかっていうと、中学校の時に回転寿司に行った時に、たこ食って、のどに詰まらせて一回死にかけたことがある」と明かした。

このエピソードに共演していた「timelesz」の猪俣周杜は「どうでもいいっすね…」と苦笑しており、VTRを見守っていたスタジオは大爆笑だった。