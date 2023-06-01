BTS、「デジタルアルバム」1位返り咲き ワールドツアー開催中【オリコンランキング】
ワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』を開催中のBTSのアルバム『ARIRANG』が、29日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で、5週ぶりに1位に返り咲いた。
【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS
海外アーティスト歴代最高初週ダウンロード数で初登場1位を獲得した3月30日付から、6週連続のデジタルアルバムTOP5入り。通算2週目の1位で、累積DL数は1.9万DL（19,432DL）となった。
本作は、3月に7人組での完全体カムバックを果たしたBTSの最新アルバム。グループのアイデンティティと彼らが向き合ってきた普遍的な感情をテーマにした全14曲を収録している。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間:2026年4月20日〜26日）＞
【ライブ写真】壮観なステージ…！ついに完全体でライブを披露したBTS
海外アーティスト歴代最高初週ダウンロード数で初登場1位を獲得した3月30日付から、6週連続のデジタルアルバムTOP5入り。通算2週目の1位で、累積DL数は1.9万DL（19,432DL）となった。
本作は、3月に7人組での完全体カムバックを果たしたBTSの最新アルバム。グループのアイデンティティと彼らが向き合ってきた普遍的な感情をテーマにした全14曲を収録している。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月4日付：集計期間:2026年4月20日〜26日）＞