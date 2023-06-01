作間龍斗、『月夜行路』1人2役で見せた演じ分け「喉を…」 台本外で初めての“涙”も
俳優の波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（毎週水曜 後10：00）の第4話が、きょう29日に放送される。それに先立ち、カズト役の作間龍斗（ACEes）が合同取材に参加した。
【場面写真】首にはけが…？独特な雰囲気を放つ作間龍斗
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）と、仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）という対照的な2人が主人公。文学の知識をフルに生かしながら、事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリーとなっている。
学生時代の恋人・カズトを演じる作間は「難しいなと思いました。文学がメインであり、ミステリーチックな面もあるので、台本を理解するのに時間がかかりました」と率直な思いを吐露。撮影も役柄の特性上、順を追って行われなかったといい、「国語の授業のように『カズトがこう思った理由を探し出して書きなさい』みたいな感じで理解していきました。台本を閉じて、開いて、謎解きっぽい感じでした」と振り返り、苦戦しながらも丁寧に向き合っていた様子を語った。
さらに、本作ではカズトのほかに奏という1人2役に挑戦。「奏はカズト似ているという設定がありますが、演じるのは似ているというか同じ人なので…」とユーモアを交えつつ、「カズトは、愛情深くていいヤツだったんだろうなと。自分の芯も大事にして、相手のためになることを全うする誠実な人なんだろうと思いました。奏の方は、カズトよりも燃え滾るものは少ない現代人という感じがしました。カズトから角を削った感じ」と、それぞれの人物像を分析した。
カズトには「声が良い」といった反響も寄せられている。作間は「一番わかりやすいのは声だと思うので、テンポ感や声色みたいのは作品によって変えてみていますね」と明かし、「撮影に入って2日目ぐらいで喉を壊すことが多いです。潜在的に勝手に調整していて、喉が詰まるのかもしれません」とストイックに役へ向き合う姿勢をのぞかせた。
声以外についても「動きの数や目線、まばたきの数も意識しています」と語り、「僕はまばたきが多いので、カズトみたいな『器広いぜ！』みたいなスタイルの人を演じる時は、ちょっとだけ無理してまばたきを遅らせています」と細部までこだわる一面を見せた。
第4話では、涼子の人生を取り戻す鍵を握る学生時代の恋人・カズトの謎が明らかになる。作間は「台本にないところで、初めて泣きました。それくらい感情の波があります」と見どころを語り、放送への期待を高めている。
【場面写真】首にはけが…？独特な雰囲気を放つ作間龍斗
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）と、仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）という対照的な2人が主人公。文学の知識をフルに生かしながら、事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリーとなっている。
さらに、本作ではカズトのほかに奏という1人2役に挑戦。「奏はカズト似ているという設定がありますが、演じるのは似ているというか同じ人なので…」とユーモアを交えつつ、「カズトは、愛情深くていいヤツだったんだろうなと。自分の芯も大事にして、相手のためになることを全うする誠実な人なんだろうと思いました。奏の方は、カズトよりも燃え滾るものは少ない現代人という感じがしました。カズトから角を削った感じ」と、それぞれの人物像を分析した。
カズトには「声が良い」といった反響も寄せられている。作間は「一番わかりやすいのは声だと思うので、テンポ感や声色みたいのは作品によって変えてみていますね」と明かし、「撮影に入って2日目ぐらいで喉を壊すことが多いです。潜在的に勝手に調整していて、喉が詰まるのかもしれません」とストイックに役へ向き合う姿勢をのぞかせた。
声以外についても「動きの数や目線、まばたきの数も意識しています」と語り、「僕はまばたきが多いので、カズトみたいな『器広いぜ！』みたいなスタイルの人を演じる時は、ちょっとだけ無理してまばたきを遅らせています」と細部までこだわる一面を見せた。
第4話では、涼子の人生を取り戻す鍵を握る学生時代の恋人・カズトの謎が明らかになる。作間は「台本にないところで、初めて泣きました。それくらい感情の波があります」と見どころを語り、放送への期待を高めている。