NY株式28日（NY時間14:21）（日本時間03:21）
ダウ平均　　　49151.93（-15.86　-0.03%）
ナスダック　　　24654.01（-233.09　-0.94%）
CME日経平均先物　59120（大証終比：-900　-1.52%）

欧州株式28日終値
英FT100　 10332.79（+11.70　+0.11%）
独DAX　 24018.26（-65.27　-0.27%）
仏CAC40　 8104.09（-37.83　-0.46%）

米国債利回り
2年債　 　3.842（+0.045）
10年債　 　4.357（+0.017）
30年債　 　4.947（+0.001）
期待インフレ率　 　2.449（+0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.067（+0.034）
英　国　　5.006（+0.034）
カナダ　　3.529（+0.027）
豪　州　　5.025（+0.049）
日　本　　2.464（0.000）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝99.69（+3.32　+3.45%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4610.10（-83.60　-1.78%）

ビットコイン（ドル）
76190.06（-778.43　-1.01%）
（円建・参考値）
1215万6124円（-124199　-1.01%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ