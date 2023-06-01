ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式28日（NY時間14:21）（日本時間03:21）
ダウ平均 49151.93（-15.86 -0.03%）
ナスダック 24654.01（-233.09 -0.94%）
CME日経平均先物 59120（大証終比：-900 -1.52%）
欧州株式28日終値
英FT100 10332.79（+11.70 +0.11%）
独DAX 24018.26（-65.27 -0.27%）
仏CAC40 8104.09（-37.83 -0.46%）
米国債利回り
2年債 3.842（+0.045）
10年債 4.357（+0.017）
30年債 4.947（+0.001）
期待インフレ率 2.449（+0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.067（+0.034）
英 国 5.006（+0.034）
カナダ 3.529（+0.027）
豪 州 5.025（+0.049）
日 本 2.464（0.000）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝99.69（+3.32 +3.45%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4610.10（-83.60 -1.78%）
ビットコイン（ドル）
76190.06（-778.43 -1.01%）
（円建・参考値）
1215万6124円（-124199 -1.01%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49151.93（-15.86 -0.03%）
ナスダック 24654.01（-233.09 -0.94%）
CME日経平均先物 59120（大証終比：-900 -1.52%）
欧州株式28日終値
英FT100 10332.79（+11.70 +0.11%）
独DAX 24018.26（-65.27 -0.27%）
仏CAC40 8104.09（-37.83 -0.46%）
米国債利回り
2年債 3.842（+0.045）
10年債 4.357（+0.017）
30年債 4.947（+0.001）
期待インフレ率 2.449（+0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.067（+0.034）
英 国 5.006（+0.034）
カナダ 3.529（+0.027）
豪 州 5.025（+0.049）
日 本 2.464（0.000）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝99.69（+3.32 +3.45%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4610.10（-83.60 -1.78%）
ビットコイン（ドル）
76190.06（-778.43 -1.01%）
（円建・参考値）
1215万6124円（-124199 -1.01%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ