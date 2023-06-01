NY株式28日（NY時間13:14）（日本時間02:14）
ダウ平均　　　49181.27（+13.48　+0.03%）
ナスダック　　　24567.77（-319.33　-1.28%）
CME日経平均先物　59000（大証終比：-1020　-1.73%）

欧州株式28日終値
英FT100　 10332.79（+11.70　+0.11%）
独DAX　 24018.26（-65.27　-0.27%）
仏CAC40　 8104.09（-37.83　-0.46%）

米国債利回り
2年債　 　3.842（+0.045）
10年債　 　4.360（+0.020）
30年債　 　4.951（+0.005）
期待インフレ率　 　2.441（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.067（+0.034）
英　国　　5.006（+0.034）
カナダ　　3.532（+0.030）
豪　州　　5.025（+0.049）
日　本　　2.464（0.000）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝99.92（+3.55　+3.68%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4603.80（-89.90　-1.92%）

ビットコイン（ドル）
76012.31（-956.18　-1.24%）
（円建・参考値）
1213万0805円（-152597　-1.24%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ