ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックは１．３％の大幅安
NY株式28日（NY時間13:14）（日本時間02:14）
ダウ平均 49181.27（+13.48 +0.03%）
ナスダック 24567.77（-319.33 -1.28%）
CME日経平均先物 59000（大証終比：-1020 -1.73%）
欧州株式28日終値
英FT100 10332.79（+11.70 +0.11%）
独DAX 24018.26（-65.27 -0.27%）
仏CAC40 8104.09（-37.83 -0.46%）
米国債利回り
2年債 3.842（+0.045）
10年債 4.360（+0.020）
30年債 4.951（+0.005）
期待インフレ率 2.441（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.067（+0.034）
英 国 5.006（+0.034）
カナダ 3.532（+0.030）
豪 州 5.025（+0.049）
日 本 2.464（0.000）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝99.92（+3.55 +3.68%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4603.80（-89.90 -1.92%）
ビットコイン（ドル）
76012.31（-956.18 -1.24%）
（円建・参考値）
1213万0805円（-152597 -1.24%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49181.27（+13.48 +0.03%）
ナスダック 24567.77（-319.33 -1.28%）
CME日経平均先物 59000（大証終比：-1020 -1.73%）
欧州株式28日終値
英FT100 10332.79（+11.70 +0.11%）
独DAX 24018.26（-65.27 -0.27%）
仏CAC40 8104.09（-37.83 -0.46%）
米国債利回り
2年債 3.842（+0.045）
10年債 4.360（+0.020）
30年債 4.951（+0.005）
期待インフレ率 2.441（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.067（+0.034）
英 国 5.006（+0.034）
カナダ 3.532（+0.030）
豪 州 5.025（+0.049）
日 本 2.464（0.000）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝99.92（+3.55 +3.68%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4603.80（-89.90 -1.92%）
ビットコイン（ドル）
76012.31（-956.18 -1.24%）
（円建・参考値）
1213万0805円（-152597 -1.24%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ