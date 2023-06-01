　29日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比990円安の5万9030円と急落。日経平均株価の現物終値5万9917.46円に対しては887.46円安。出来高は1万2692枚となっている。

　TOPIX先物期近は3740.5ポイントと前日比37.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は31.69ポイント安で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59030　　　　　-990　　　 12692
日経225mini 　　　　　　 59030　　　　　-990　　　238373
TOPIX先物 　　　　　　　3740.5　　　　 -37.5　　　 14367
JPX日経400先物　　　　　 34055　　　　　-425　　　　 383
グロース指数先物　　　　　 752　　　　　　-5　　　　 822
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース