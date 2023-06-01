日経225先物：29日2時＝990円安、5万9030円
29日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比990円安の5万9030円と急落。日経平均株価の現物終値5万9917.46円に対しては887.46円安。出来高は1万2692枚となっている。
TOPIX先物期近は3740.5ポイントと前日比37.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は31.69ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59030 -990 12692
日経225mini 59030 -990 238373
TOPIX先物 3740.5 -37.5 14367
JPX日経400先物 34055 -425 383
グロース指数先物 752 -5 822
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3740.5ポイントと前日比37.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は31.69ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59030 -990 12692
日経225mini 59030 -990 238373
TOPIX先物 3740.5 -37.5 14367
JPX日経400先物 34055 -425 383
グロース指数先物 752 -5 822
東証REIT指数先物 売買不成立
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