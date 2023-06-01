ドラマ「ぴーすおぶせーふ」Blu-ray発売決定！
ドラマ「ぴーすおぶせーふ」のBlu-ray 2026年8月26日（水）に発売決定！
商品情報
※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。
【完全生産限定盤】ドラマ「ぴーすおぶせーふ」豪華特典付きBlu-rayBOX
価格：19,800円（税込）
発売日：2026年8月26日（水）
【本編ディスク】
・本編映像（全8話）
【特典ディスク】
・ドラマメイキング
・スペシャル座談会
【特典】
・三方背
・ブックレット（P36）
・豪華特典（座談会企画連動商品3点）
※仕様内容は予告なく変更になる場合がございます。
※完全生産限定盤は数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。
【通常版】ドラマ「ぴーすおぶせーふ」Blu-rayセット
価格：16,500円（税込）
発売日：2026年8月26日（水）
【本編ディスク】
・本編映像（全8話）
【特典ディスク】
・ドラマメイキング
・スペシャル座談会
【特典】
・三方背
・ブックレット（P36）
※仕様内容は予告なく変更になる場合がございます。
【ご購入店舗はこちら】
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GYP2FXQ7|B0GYNS66LV|B0GYNSMX68|B0GYNSK2F6|
・HMV＆Books Online：https://www.hmv.co.jp/news/article/260428119/
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18620779/
・セブンネット：https://7net.omni7.jp/search/?keyword=posbd&searchKeywordFlg=1
【流通特典】