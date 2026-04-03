乃木坂４６・増田三莉音が活動休止　公式サイトで発表　体調不調のため　東京ドームライブは欠席

乃木坂４６の増田三莉音（ますだ・みりね）が、体調不良が続いているため活動を休止することが２８日、グループの公式サイトで発表された。

サイトによると、２９日、５月２日に行うファンとの交流イベントや、５月１９日から３日間、東京ドームで開催するデビュー１４周年コンサートは欠席する。増田は昨年２月に６期生としてグループに加入している。

事務所コメント全文

増田三莉音ですが、体調不良が続いており、当面の間は乃木坂４６としての活動を休止し、体調の回復を優先させていただく事となりました。

つきましては、以下のイベント・ライブの出演については、欠席とさせていただきます

◆４月２９日（水）・５月２日（土）開催「リアルミート＆グリート」「リアルサイン会」

◆５月１０日（日）・５月１７日（日）開催「オンライン ミート＆グリート」

◆５月１９日（火）〜２１日（木）開催「１４ｔｈ ＹＥＡＲ ＢＩＲＴＨＤＡＹ ＬＩＶＥ」

以降の活動については、追って公式サイトにてお知らせいたします。

ファンの皆様、ならびに関係者の皆様にはご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解をいただけますよう、よろしくお願いいたします。