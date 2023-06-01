【今日の献立】2026年4月29日(水)「親子丼」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「親子丼」 「タケノコのきんぴら」 「キャベツと天かすのみそ汁」 の全3品。
休日は丁寧にだしをとって。味の基本であるだしがしっかりとれていれば、後の料理法はとってもシンプルです。
【主食】親子丼
白身と黄身を分けて加えることで、黄身を半熟に仕上げます。だしと鶏肉の旨みが重なり、優しい味わいになります。
調理時間：25分
カロリー：821Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
鶏もも肉 1枚
玉ネギ 1/4個
卵 2個
ミツバ 4本 だし汁 150ml
＜調味料＞
酒 大さじ2
みりん 大さじ2
きび砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ2
刻みのり 少々
七味唐辛子 (お好みで)少々
沸騰したら中火にしましょう。
2. 卵をボウルに割り入れ、卵黄だけ取り分ける。(1)に卵白を流し、半熟状になったら軽く混ぜる。
卵白と卵黄はかたまる温度が違います。卵白はかたまるのに時間がかかるので先に入れましょう。
3. 卵黄を入れ、崩して全体に広げる。火を止めて上にミツバを散らし、蓋をして少々蒸らす。
4. 丼にご飯をよそって(3)をのせ、刻みのりをかける。お好みで七味唐辛子を振る。
【副菜】タケノコのきんぴら
美味しいタケノコが入ったときにおすすめしたい1品。ピリ辛の味とシャキシャキの食感、定番のお惣菜です。
調理時間：10分
カロリー：111Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
ゴマ油 小さじ2
赤唐辛子 (刻み)少々
きび砂糖 大さじ1
みりん 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
白ゴマ 少々
2. きび砂糖、みりん、しょうゆを加え、照りがでるまでじっくり炒める。器に盛り、白ゴマを振る。
【スープ・汁】キャベツと天かすのみそ汁
天かすで食感とコクをプラスした面白いおみそ汁です。
調理時間：10分
カロリー：50Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
天かす 大さじ1~2
だし汁 400ml
みそ 大さじ1.5~2
ネギ (刻み)少々
2. キャベツが柔らかくなったら、みそを溶き入れて器に注ぎ、天かすと万能ネギを散らす。
休日は丁寧にだしをとって。味の基本であるだしがしっかりとれていれば、後の料理法はとってもシンプルです。
【主食】親子丼
白身と黄身を分けて加えることで、黄身を半熟に仕上げます。だしと鶏肉の旨みが重なり、優しい味わいになります。
©Eレシピ
調理時間：25分
カロリー：821Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）ご飯 (炊きたて)丼2杯分
鶏もも肉 1枚
玉ネギ 1/4個
卵 2個
ミツバ 4本 だし汁 150ml
＜調味料＞
酒 大さじ2
みりん 大さじ2
きび砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ2
刻みのり 少々
七味唐辛子 (お好みで)少々
【下準備】鶏もも肉は小さめのひとくち大に切る。玉ネギは薄切りにする。ミツバは根を切り落とし、長さ3cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにだし汁、鶏もも肉、玉ネギを入れ、中火にかける。煮たったら＜調味料＞の材料を加え、玉ネギが透き通るまで5〜6分、アクを取りながら煮る。
©Eレシピ
沸騰したら中火にしましょう。
2. 卵をボウルに割り入れ、卵黄だけ取り分ける。(1)に卵白を流し、半熟状になったら軽く混ぜる。
©Eレシピ
卵白と卵黄はかたまる温度が違います。卵白はかたまるのに時間がかかるので先に入れましょう。
3. 卵黄を入れ、崩して全体に広げる。火を止めて上にミツバを散らし、蓋をして少々蒸らす。
©Eレシピ
4. 丼にご飯をよそって(3)をのせ、刻みのりをかける。お好みで七味唐辛子を振る。
©Eレシピ
【副菜】タケノコのきんぴら
美味しいタケノコが入ったときにおすすめしたい1品。ピリ辛の味とシャキシャキの食感、定番のお惣菜です。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：111Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）水煮タケノコ 150g
ゴマ油 小さじ2
赤唐辛子 (刻み)少々
きび砂糖 大さじ1
みりん 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
白ゴマ 少々
【下準備】水煮タケノコは厚さ7〜8mmの薄切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにゴマ油、赤唐辛子を入れて中火にかける。水煮タケノコを加え、炒める。
©Eレシピ
2. きび砂糖、みりん、しょうゆを加え、照りがでるまでじっくり炒める。器に盛り、白ゴマを振る。
©Eレシピ
【スープ・汁】キャベツと天かすのみそ汁
天かすで食感とコクをプラスした面白いおみそ汁です。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：50Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）キャベツ 1枚(50~60g)
天かす 大さじ1~2
だし汁 400ml
みそ 大さじ1.5~2
ネギ (刻み)少々
【下準備】キャベツは幅1cmの短冊切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁を入れて中火にかけ、煮たってきたらキャベツを入れて2〜3分煮る。
©Eレシピ
2. キャベツが柔らかくなったら、みそを溶き入れて器に注ぎ、天かすと万能ネギを散らす。
©Eレシピ