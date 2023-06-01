プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「親子丼」 「タケノコのきんぴら」 「キャベツと天かすのみそ汁」 の全3品。
休日は丁寧にだしをとって。味の基本であるだしがしっかりとれていれば、後の料理法はとってもシンプルです。

【主食】親子丼
白身と黄身を分けて加えることで、黄身を半熟に仕上げます。だしと鶏肉の旨みが重なり、優しい味わいになります。

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調理時間：25分
カロリー：821Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

ご飯  (炊きたて)丼2杯分
鶏もも肉  1枚
玉ネギ  1/4個
卵  2個
ミツバ  4本 だし汁  150ml
＜調味料＞
  酒  大さじ2
  みりん  大さじ2
  きび砂糖  大さじ1
  しょうゆ  大さじ2
刻みのり  少々
七味唐辛子  (お好みで)少々

【下準備】

鶏もも肉は小さめのひとくち大に切る。玉ネギは薄切りにする。ミツバは根を切り落とし、長さ3cmに切る。

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【作り方】

1. フライパンにだし汁、鶏もも肉、玉ネギを入れ、中火にかける。煮たったら＜調味料＞の材料を加え、玉ネギが透き通るまで5〜6分、アクを取りながら煮る。

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沸騰したら中火にしましょう。
2. 卵をボウルに割り入れ、卵黄だけ取り分ける。(1)に卵白を流し、半熟状になったら軽く混ぜる。

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卵白と卵黄はかたまる温度が違います。卵白はかたまるのに時間がかかるので先に入れましょう。
3. 卵黄を入れ、崩して全体に広げる。火を止めて上にミツバを散らし、蓋をして少々蒸らす。

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4. 丼にご飯をよそって(3)をのせ、刻みのりをかける。お好みで七味唐辛子を振る。

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【副菜】タケノコのきんぴら
美味しいタケノコが入ったときにおすすめしたい1品。ピリ辛の味とシャキシャキの食感、定番のお惣菜です。

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調理時間：10分
カロリー：111Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

水煮タケノコ  150g
ゴマ油  小さじ2
赤唐辛子  (刻み)少々
きび砂糖  大さじ1
みりん  大さじ1
しょうゆ  大さじ1
白ゴマ  少々

【下準備】

水煮タケノコは厚さ7〜8mmの薄切りにする。

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【作り方】

1. フライパンにゴマ油、赤唐辛子を入れて中火にかける。水煮タケノコを加え、炒める。

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2. きび砂糖、みりん、しょうゆを加え、照りがでるまでじっくり炒める。器に盛り、白ゴマを振る。

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【スープ・汁】キャベツと天かすのみそ汁
天かすで食感とコクをプラスした面白いおみそ汁です。

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調理時間：10分
カロリー：50Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

キャベツ  1枚(50~60g)
天かす  大さじ1~2
だし汁  400ml
みそ  大さじ1.5~2
ネギ  (刻み)少々

【下準備】

キャベツは幅1cmの短冊切りにする。

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【作り方】

1. 鍋にだし汁を入れて中火にかけ、煮たってきたらキャベツを入れて2〜3分煮る。

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2. キャベツが柔らかくなったら、みそを溶き入れて器に注ぎ、天かすと万能ネギを散らす。

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