ひろゆきこと実業家の西村博之氏（４９）と、アイドルグループＡＫＢ４８の小栗有似（２４）、伊藤百花（２２）らが２８日、都内で行われたオリジナルＴシャツ制作会社ＵＰ―Ｔの「ＵＰ―Ｔ×ＡＫＢ４８ Ｇｒｏｕｐ新ＣＭ発表会」に出席した。

新ＣＭでは、ひろゆきやＡＫＢの他、ＳＫＥ４８、ＮＭＢ４８、ＨＫＴ４８、ＮＧＴ４８、ＳＴＵ４８がイメージキャラクターを務める。

この６グループが集まるのは８年ぶりで、小栗は「初めて顔を合わせるメンバーもいるのでワクワクしています」と笑顔だ。

「今後４８グループが集まってやりたいこと」を問われると、伊藤は「アイドル戦国時代だからこそ、４８グループの底力を見せるために全員パフォーマンスしたい。４８全員で東京ドームに立ちたい」と語った。

小栗は「運動会をやって競い合いたい」そうで「当時は総選挙とかあったけど、今はなくなっちゃった。競い合ったら、みんな熱くなるんじゃないかな」と目を輝かせた。

これにひろゆきが「（他の）弱小グループを叩きのめしたい？」と邪推すると、小栗は「もう全部悪く言う！ 本当に怖いです！」と全否定。返す刀でひろゆきに「コンサートで一緒に歌ったり、トロッコに乗りたい」とアピールしたが、ひろゆきからは「罰ゲームですよね？」と拒否反応を示されていた。