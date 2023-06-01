ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は４９ドル高 ナスダックも１．３％の大幅安で推移
NY株式28日（NY時間11:22）（日本時間00:22）
ダウ平均 49217.24（+49.45 +0.10%）
ナスダック 24569.32（-317.78 -1.28%）
CME日経平均先物 59085（大証終比：-935 -1.58%）
欧州株式28日GMT15:22
英FT100 10321.49（+0.40 +0.00%）
独DAX 24044.04（-39.49 -0.16%）
仏CAC40 8111.69（-30.23 -0.37%）
米国債利回り
2年債 3.834（+0.037）
10年債 4.356（+0.016）
30年債 4.952（+0.006）
期待インフレ率 2.444（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.060（+0.027）
英 国 4.999（+0.027）
カナダ 3.528（+0.026）
豪 州 5.025（+0.049）
日 本 2.464（0.000）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝99.66（+3.29 +3.41%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4587.10（-106.60 -2.27%）
ビットコイン（ドル）
76037.69（-930.80 -1.21%）
（円建・参考値）
1213万8657円（-148593 -1.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49217.24（+49.45 +0.10%）
ナスダック 24569.32（-317.78 -1.28%）
CME日経平均先物 59085（大証終比：-935 -1.58%）
欧州株式28日GMT15:22
英FT100 10321.49（+0.40 +0.00%）
独DAX 24044.04（-39.49 -0.16%）
仏CAC40 8111.69（-30.23 -0.37%）
米国債利回り
2年債 3.834（+0.037）
10年債 4.356（+0.016）
30年債 4.952（+0.006）
期待インフレ率 2.444（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.060（+0.027）
英 国 4.999（+0.027）
カナダ 3.528（+0.026）
豪 州 5.025（+0.049）
日 本 2.464（0.000）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝99.66（+3.29 +3.41%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4587.10（-106.60 -2.27%）
ビットコイン（ドル）
76037.69（-930.80 -1.21%）
（円建・参考値）
1213万8657円（-148593 -1.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ