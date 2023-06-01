NY株式28日（NY時間11:22）（日本時間00:22）
ダウ平均　　　49217.24（+49.45　+0.10%）
ナスダック　　　24569.32（-317.78　-1.28%）
CME日経平均先物　59085（大証終比：-935　-1.58%）

欧州株式28日GMT15:22
英FT100　 10321.49（+0.40　+0.00%）
独DAX　 24044.04（-39.49　-0.16%）
仏CAC40　 8111.69（-30.23　-0.37%）

米国債利回り
2年債　 　3.834（+0.037）
10年債　 　4.356（+0.016）
30年債　 　4.952（+0.006）
期待インフレ率　 　2.444（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.060（+0.027）
英　国　　4.999（+0.027）
カナダ　　3.528（+0.026）
豪　州　　5.025（+0.049）
日　本　　2.464（0.000）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝99.66（+3.29　+3.41%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4587.10（-106.60　-2.27%）

ビットコイン（ドル）
76037.69（-930.80　-1.21%）
（円建・参考値）
1213万8657円（-148593　-1.21%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ