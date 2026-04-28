イラン国営テレビ傘下のプレスＴＶは２８日、「出光興産の関連企業が管理する原油タンカーがイラン当局の許可を得てホルムズ海峡を通過した」と報じた。

米イスラエルとイランの戦闘が２月末に始まって以降、日本関連の船舶が３隻通過したが、原油タンカーの通過は「初めてとみられる」としている。

報道によれば、タンカーはアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）沖で１週間以上停泊していたが、２７日夜から海峡を航行し始めた。３月初めにサウジアラビアで原油を積んでいたという。

船舶運航情報公開サイト「マリントラフィック」によると、パナマ船籍の原油タンカー「ＩＤＥＭＩＴＳＵ ＭＡＲＵ」が日本時間２８日午後、ホルムズ海峡を通過し、オマーン湾を航行した。石油元売り大手出光興産の子会社のタンカー「出光丸」とみられる。ペルシャ湾内にとどまっていた模様だ。

同社サイトによると、出光丸は全長３３３メートル。出光興産は読売新聞の取材に「個別の船舶の航行状況については安全上の観点から答えを差し控える。引き続き船員、船舶、貨物の安全を最優先に対応していく」とした。

金子国土交通相は２８日の閣議後記者会見で、同日午前７時時点の情報として「ペルシャ湾内に日本関係船舶４２隻がとどまっていると報告を受けている。状況に大きな変化はない」と説明していた。