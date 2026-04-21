黒木華、野呂佳代出演のカンテレ・フジテレビ系ドラマ「銀河の一票」第２話が２７日に放送された。

父の民政党幹事長・星野鷹臣（坂東彌十郎）に政界から追放された星野茉莉（黒木華）が、都知事選に出馬してほしいと頼み込んだ月岡あかり（野呂佳代）に本当の理由を明かすが、あかりにはスナック「とし子」を手放せない理由があり…。

終盤には茉莉を慕う東西新聞記者・雨宮楓が鋭く事情を察知して駆けつけてきた。演じているのは三浦透子だった。

ネットでも話題に。「うわー」「雨宮役、三浦透子なのかー！」「一瞬わからなかった」「出てくるメンツが全部良すぎる」「三浦透子さんも出てるとか。俳優さんが実力派揃いだな」「キャスティングメロすぎ天才！」「強いメンツ集めてるなー」「演技派俳優部からよくこんなに集めたな」「三浦透子さんも出てるとか。俳優さんが実力派揃いだな」「どんどん役者が揃ってくる！」「最高キャスティング」「三浦透子出てんの？！これは良い」「三浦透子ちゃん！気が付かなかったわ、すごい」と反応する投稿が集まっている。